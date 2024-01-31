Квартира, гараж і три машини: що ще цікавого у декларації Путіна за 6 років

У Росії опублікували декларацію Владіміра Путіна. Варто зауважити, що вона не надто відрізняється від попередніх років. Суттєвою відмінністю є хіба що статки диктатора.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в етері 24 Каналу зауважив, що Путін вирішив показати свої статки дещо більшими. ніж зазвичай. Хоч усі розуміють, що навіть ці цифри ой як далекі від реальності.

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Статки Путіна станом на 2024 рік

Російська центральна виборча комісія опублікувала статки Владіміра Путіна за останні 6 років. Так, стало відомо, що за цей час Путін буцімто заробив 67 мільйонів рублів, які зберігаються на десятьох рахунках. Це, мовляв, зарплата президента Росії, дохід від вкладів у банках, цінних паперів, а також пенсія, зокрема військова, і продаж майна.

Путін також має квартиру в Санкт-Петербурзі розміром 77 квадратних метрів і гараж – 18 квадратних метрів. У гаражі нібито стоять три доволі старі машини – ГАЗ 1960 та 1965 років і "Нива".

Розповіли також, що Путін володіє автомобільним причепом "Скіф" 1987-го року випуску.

67 мільйонів – це не так багато грошей. Ну але росіянам було б соромно, якби їхній президент взагалі був би "нищебродом". Для виборця Путіна мільйон – це багато, а людина, у якої 67 мільйонів – це вже божество,

– зазначив Михайло Шейтельман.

Російські чиновники не особливо приховують свої статки, адже показувати, що вони живуть на останні гроші, – програшна стратегія. Росіяни як виборці не поважатимуть політиків без грошей, хоч формально це може бути й не так.

"Навіщо йому ховати ці суми? Навпаки, хай всі дивляться, що Путін забезпечена людина, нормально заробляє", – додав політтехнолог.

Що відомо про реальні статки Путіна

Декларація російського диктатора, очевидно, є фейковою. Ще у декларації за 2020 рік у Путіна була вже згадана квартира у Петербурзі, той же гараж і три машини, а його статки тоді оцінили в майже 10 мільйонів рублів. Однак чомусь жодної згадки про резиденцію на Валдаї, площа якого перевищує 17 тисяч квадратних метрів.

Немає і задекларованого "палацу Путіна" в Геленджику, площа якого також поза 17 тисяч квадратних метрів. Його вартість – мільярд доларів.



Не згадано також про спеціальний бронепоїзд, який створили для пересування Путіна країною. Його вартість становить близько мільярда рублів (понад 400 мільйонів гривень, більш як 100 мільйонів доларів).



За даними розслідування опозиційного видання "Проєкт", через кіпрський офшор Путін отримує прибутки від продажу горілки "Путінка". За підрахунками "Проєкту", виробництво, роялті та продаж "Путінки" з 2004 до 2019 року могли принести від 400 мільйонів до 500 мільйонів доларів.



У 2023 році видання Декларація російського диктатора, очевидно, є фейковою. Ще у декларації за 2020 рік у Путіна була вже згадана квартира у Петербурзі, той же гараж і три машини, а його статки тоді оцінили в майже 10 мільйонів рублів. Однак чомусь жодної згадки про резиденцію на Валдаї, площа якого перевищує 17 тисяч квадратних метрів.Немає і задекларованого "палацу Путіна" в Геленджику, площа якого також поза 17 тисяч квадратних метрів. Його вартість – мільярд доларів.Не згадано також про спеціальний бронепоїзд, який створили для пересування Путіна країною. Його вартість становить близько мільярда рублів (понад 400 мільйонів гривень, більш як 100 мільйонів доларів).За даними розслідування опозиційного видання "Проєкт", через кіпрський офшор Путін отримує прибутки від продажу горілки "Путінка". За підрахунками "Проєкту", виробництво, роялті та продаж "Путінки" з 2004 до 2019 року могли принести від 400 мільйонів до 500 мільйонів доларів.У 2023 році видання The Sydney Morning Herald назвало Владіміра Путіна, ймовірно, найбагатшою людиною у світі. Американський фінансист і правозахисник Білл Браудер припустив, що статки російського диктатора ще станом на 2017 рік могли перевищувати 200 мільярдів доларів. Гроші він, однак, зберігає не на своє ім'я. За словами Браудера, кошти Путіна розподіляються через таємну мережу підставних компаній і довірених осіб.

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