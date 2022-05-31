Делегація Словаччини зустрілася з Залужним і відвідала місця російських воєнних злочинів

До України прибула делегація зі Словаччини. Поки президентка Зузана Чапутова виступала у Верховній Раді, військові провели зустріч із ЗСУ.

Україна продовжує налагодження зв'язків на міжнародній арені. До Києва прибула делегація зі Словаччини, яка активно підтримує нашу державу у боротьбі з російськими окупантами.

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Візит військових зі Словаччини

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, Україну відвідала делегація Збройних сил Словаччини, яку очолив генерал Даніель Змеко. Друга та колегу зустрів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та подякував за підтримку та солідарність у боротьбі з російськими окупантами, яка така необхідна у цей важкий для України час.

Я високо ціную підтримку словацького народу і вдячний від себе та всього особового складу Збройних Сил України за надану міжнародну технічну допомогу,

– сказав Залужний.

У рамках візиту словацька делегація відвідала місця злочинів російських окупантів у Бучі, Ірпеня, Гостомелі, Бородянці, Харкові та Чернігові.

Також сторони провели перемовини, на яких обговорили подальшу співпрацю та військово-технічну допомогу для. ЗСУ.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Канада запровадила чергові санкції проти російських громадян та компаній країни-окупанта. У санкційному списку опинилася колишня гімнастка та депутатка Аліна Кабаєва, яку називають пасією російського диктатора Володимира Путіна.

На Луганщині росіяни вбили французького журналіста, який перебував в броньованому автомобілі. Він їхав разом з патрульним, щоб зняти сюжет про евакуацію українців із зони бойових дій. Він загинув, отримавши поранення в шию від осколка. Його вбивство правоохоронці кваліфікували як порушення правил війни.

Росіяни не втомлюються пробивати дно своїми абсурдними заявами. Петрушев, який очолює Радбез Росії, заявив про те, що Польща почала захоплювати території Західної України, і взагалі всі країни заходу хочуть поділити Україну на багато держав, які будуть під їхнім контролем. Росіянам варто готуватися до того, що після перемоги України на друзки розіб'ється їхня власна недоімперія.

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