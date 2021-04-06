Показали підошви і схрестили ноги: делегацію Зеленського у Катарі звинуватили в помилках

Українська делегація на чолі із Зеленським відвідала Катар, де підписала низку важливих угод. Втім, поведінку і жести учасників поїздки розкритикували у мережі.

Так, на помилки у протоколі звернув увагу колишній віце-прем'єр-міністр України і експосол України в Білорусі Роман Безсмертний. Про них він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо Україна та Катар підписали низку спільних угод: перелік

Помилки при візиті в Катар

За словами Романа Безсмертного, дві кричущі помилки, який припустилася делегація:

державний прапор України лежить на підлозі;

українська сторона демонструє взуття.

Норми протоколів візиту, як пише політик, викладають в університеті. Чим він власне і займається.

Єдина діяльність, якою я займаюсь останні роки – викладацька. Один з курсів, який я читаю – це дипломатичний протокол. Аналізую фото зустрічі на найвищому рівні в Катарі, можу сказати: "Краще б її не було",

– написав Безсмертний.

Втім, якщо подивитися фото з ближчих ракурсів, то видно, що прапор не лежить на підлозі, а торкається флагштоку.



Тут чітко видно підошву, але прапор не торкається підлоги / Фото з пресслужби Офісу Президента

На помилки звернув увагу і колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він дорікнув команді Зеленського, що ті не вперше в арабських країнах і відтак мали б знати правила доброго тону.

У коментарі до допису йому кинули фото президента Франції Макрона, який так само сидить перед еміром Катару зі схрещеними ногами і піднятою підошвою.



Макрон теж порушує протокол

Що кажуть експерти

Костянтин Грищенко, який двічі обіймав посаду міністра закордонних справ України, у коментарі ВВС розповідає: є певні норми, яких варто дотримуватися, але катарці, які там сиділи і мають європейську освіту, мабуть, з розумінням поставилися до того, що притаманне європейцям

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса вважає, що під час перемовин українська сторона дійсно припустилася двох грубих помилок протоколу арабських країн. Перша – це закинуті нога на ногу.

Поза нога на ногу – у побуті між арабами-мусульманами це може бути не дуже критично, не всі араби вважають це критичним. Але до іноземців інше ставлення – під час ділового спілкування так сидіти не прийнято, адже це асоціюється із зарозумілістю…,

– розповів він. Друга помилка – це зовнішній вигляд жінки, здається, перекладачки. Як каже Куса, оголені ноги – це неприйнятно в консервативних арабських суспільствах.

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Поїздка Зеленського до Катару: коротко