Без фото та відео: Делімханов нібито опублікував допис у соцмережах
Напередодні у мережі повідомили про поранення "правої руки" Кадирова – Делімханова. Згодом у його телеграм-каналі з'явився допис.
У дописі зазначили, що з Адамом Делімхановим нібито "все гаразд". Про це пише 24 Канал.
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Жодних фото- чи відеодоказів
Автор тексту у телеграм-каналі почав заявляти, що нібито ЗМІ поширюють "фейки". Звичайно ж, не оминув тему Заходу та свободи слова.
Також заявив, що під керівництво Кадирова прихвосні надалі "руйнуватимуть нечисть" та цинічно додав про нібито якийсь захист свого народу.
До речі, достеменно невідомо, чи справді допис у телеграм-каналі написав і розмістив Делімханов. Річ у тому, що ані фото-, ані відеопідтверджень цих гучних слів чомусь не показали.Зверніть увагу! Делімханов командував підрозділами кадирівців під час штурму "Азовсталі". Він причетний до звірств у Маріуполі.
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Поранення Делімханова: головне
- Військовий ЗСУ Кирило Сазонов 14 червня повідомив, що Делімханова ліквідували в Приморську на Запоріжжі.
- Згодом російські пропагандисти та дума заявили, що він нібито живий, але поранений.
- Незабаром Кадиров опублікував звернення до української розвідки, просив допомогти розшукати "дорого брата".
- Опісля командир "Ахмат" заявив, що вирушає на його пошуки. Також написав, що нібито знімає всі підрозділи з Мар'їнського напрямку.
- У Кремлі заявили про "велику тривогу".
- Пізніше Кадиров заволав, що Делімханов начебто "живий та неушкоджений". Почав звинувачувати українські ЗМІ у "брехні". Також ватажок ТікТок-військ опублікував фото з Делімхановим. Втім, воно викликає дуже багато сумнівів щодо правдивості. Зокрема, мапа, біля якої вони сидять, була створена, найімовірніше, ще до жовтня 2022-го.
Фото відредаговане таким чином, що на ньому практично не видно населених пунктів. Однак, загальні контури зрозумілі. На карті ДНР позначена як регіон за межами Росії, хоча 30 вересня Путін заявив про нібито "приєднання" до складу держави-агресора. Що ще дивного помітили на опублікованій світлині журналісти, читайте тут.