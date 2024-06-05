Скандал з демобілізацією колишніх полонених у Нацгвардії: МВС прояснило ситуацію

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко офіційно вимагав дозволити демобілізацію звільнених з полону тільки тим, кого обміняли після 18 травня 2024 року. Керівництво МВС відреагувало на скандальну ситуацію, що склалась.

Документ, у якому Півненко нібито вимагав застосувати норми про демобілізацію лише щодо звільнених з полону після 18 травня 2024 року, опублікував нардеп Олексій Гончаренко. У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що ця норма стосується всіх звільнених з полону, незалежно від дати обміну.

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Всі колишні полонені можуть демобілізуватись

В опублікованому документі йшлося, що закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня 2024 року, передбачає додаткові права для деяких військових. Зокрема, ті військовополонені, яких звільнили з полону, тепер мають право на відпустку тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення, а також право на звільнення зі служби.

Скандальний документ про демобілізацію нацгвардійців / Фото Олексій Гончаренко

Проте командувач Нацгвардії, імовірно, вимагав, щоб ці додаткові права надавали тільки тим колишнім полоненим, яких обміняли після 18 травня.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив офіційну позицію МВС стосовно непорозуміння з можливістю звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон:

Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну,

– уточнив Клименко.

Таким чином, скандал, що виник на ґрунті несправедливості, вичерпано.

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