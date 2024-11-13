Комітет Ради підтримав надання права на демобілізацію військовим, чиї родичі загинули у війні

В Україні військовим, чиї родичі загинули у війні, можуть дозволити демобілізуватися. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис народного депутата України Олексія Гончаренка у його телеграм-каналі.

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Що відомо про цей законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно підтримав законопроєкт №11531, який дозволить демобілізувати військовослужбовців, у яких загинули неповнорідні члени сім'ї.

Якщо закон буде схвалений Верховною Радою, військовослужбовці, які втратили зведених братів і сестер або зникли безвісти під час конфлікту, матимуть право на звільнення від служби в армії.

Варто зазначити, що цей законопроєкт було зареєстровано у Верховній Раді ще 28 серпня 2024 року. Уже 2 вересня його надали на розгляд комітету і лише через понад 2 місяці ухвалили щодо цього проєкту рішення.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров розповів, що мобілізація українців продовжиться у 2025 році. Це потрібно для того, щоб забезпечити оборону нашої держави та виконувати поставлені військові цілі.