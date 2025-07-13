Звільнення з військової служби під час війни: кого та за яких умов можуть демобілізувати

Деякі категорії військових можутьдостроково звільнитися зі служби, маючи для цього підстави. Процес демобілізації дозволяє військовослужбовцям повернутися до цивільного життя, відновити родинні зв’язки та кар'єрний розвиток.

Про це пише 24 Канал з посиланням на юристів об'єднання "Бачинський та партнери".

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Хто з військових може списатися зі служби?

Демобілзіація – це процес вивільнення військовослужбовців зі служби після закінчення строку контракту, військової кампанії або при відставці. Це можливість бути списаним на законних підставах під час воєнного стану. Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" демобілзіувати військовослужбовців під час воєнного стану можна з таких підстав:

за віком – списати можуть чоловіки 60+ років;

за станом здоров’я після отримання висновку лікарської комісії про непридатність до військової служби або отримання інвалідності 1,2,3 груп;

у зв’язку з набранням законної сили покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Також підставою для звільнення зі служби є сімейні обставини, такі як:

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років, якщо немає інших родичів, які зобов’язані її утримувати;

у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання;

у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) зі числа осіб з інвалідністю I чи II групи – за умови відсутності інших родичів, які зобов’язані утримувати;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи – за умови відсутності інших родичів, які зобов’язані утримувати;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

військовослужбовці-жінки – у зв’язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

жінка-військовослужбовець, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, військовозобов'язаний громадянин, який перебуває у шлюбі з військовим, може оформити собі відстрочку. Наприклад, якщо дружина служить в ЗСУ, то чоловік має право на відстрочку від мобілзіації. Її можна оформити онлайн у застосунку Резерв+ або ж під час особистого звернення до ТЦК і СП.