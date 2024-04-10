Демобілізація: у Раді пояснили, чому цю норму вилучили з мобілізаційного законопроєкту

Норми щодо демобілізації військових будуть розглянуті в окремому законопроєкті. Це було зроблено через побажання від Генштабу ЗСУ та оперативну ситуацію на фронті.

Комітет із питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити протягом восьми місяців новий законопроєкт про демобілізацію. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Поспішних рішень не буде

У новому законопроєкті мають бути враховані всі можливі сценарії на фронті, щоб не допустити послаблення обороноздатності держави.

Наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, загрози і ризики, які стають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок зараз дуже багато. Водночас ми маємо розуміти, що ескалація російської агресії триває,

– пояснив Лазуткін.

За його словами, наразі можливе послаблення Сил оборони є небезпечним, так як росіяни продовжують наступ вздовж лінії фронту.

Речник Міноборони також підкреслив, що робота над новим законопроєктом виконуватиметься у взаємодії між Міноборони і Генштабом.

Генеральний штаб, вочевидь, володіє повною картиною і повною ситуацією, яка наразі є, і перспективами. І, знову ж таки, маємо відштовхуватись від усіх сценаріїв, в тому числі не дуже оптимістичних. Зважуються всі моменти, аби не було такого, що десь будуть прориви чи десь буде послаблення оборони України,

– підсумував Дмитро Лазуткін.

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