Демобілізація в Україні: Міноборони та Генштаб готують новий законопроєкт

Стало відомо, що в Україні готують новий законопроєкт про демобілізацію. Раніше ця норма була виключена з закону про мобілізацію через складну ситуацію на фронті.

Голова комітету Олександр Завітневич розповів, що над новим законом працюють Міністерство оборони разом з Генеральним штабом. Депутат також зауважив, що за стандартами минулих воєн, людина може воювати в повномасштабній війні до одного року.

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Що відомо про підготовку законопроєкту про демобілізацію

За словами Завітневича, в Україні триває підготовка нового законопроєкту про демобілізацію.

Цей законопроєкт готує Міністерство оборони разом з Генеральним штабом. У нас він не готується поки що,

– сказав він.

Депутат додав, що необхідно подивитися на результати мобілізації через 2 – 3 місяці, щоб визначити терміни демобілізації.

Він також підкреслив, що за стандартами минулих воєн, людина може воювати в повномасштабній війні до одного року, але в Україні цей термін давно минув.

Чому норму про демобілізацію виключили з закону

Депутат розповів, що норма про демобілізацію тих, хто відслужив 36 місяців, була виключена з закону, ухваленого у квітні, після звернення головнокомандувача Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

Дійсно, цей лист надійшов, всі його, мабуть, бачили, бо він в ЗМІ був. Це було звернення не тільки головкома Сирського, а й міністра оборони Умєрова. Коли законопроєкт розроблявся у 2023 році – тоді була одна ситуація на фронті. Коли вже був час його прийняття – вже зовсім інша ситуація,

– пояснив Завітневич.

Під час поїздок на фронт депутат бачив, наскільки важко воювати понад два роки, особливо для підрозділів, які не мали можливості зробити повноцінну ротацію.

Проте, на його думку, виключення норми про демобілізацію було необхідним для збереження досвідчених військових у підрозділах.

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