"Зачароване коло": чому демобілізація є дуже складним процесом

Доволі чутливою темою, яка зараз на устах у багатьох є демобілізація. Провести її нелегко, однак проблема не лише в цьому. Насамперед врегулювати мають питання з мобілізацією.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, демобілізація без мобілізації – неможлива. Однак зараз в Україні з цим є проблеми.

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Яка є проблема з демобілізацією

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила оновлений законопроєкт про мобілізацію. Напередодні з'ясувалося, що звідти виключили пункт про демобілізацію. У Міністерстві оборони заговорили про те, що мобілізація – це процес, який свідчить про перехід до мирного часу.

Водночас депутати зобов'язалися впродовж наступних 8 місяців зареєструвати окремий законопроєкт, який стосуватиметься виключно демобілізації.

Мобілізація та демобілізація – це процеси, які йдуть поруч, вони залежать один від одного. Тобто якщо ми демобілізовуємо 10 тисяч осіб, то маємо мобілізувати 10 тисяч осіб, інакше ми "оголимо армію" і не буде кому воювати. Але зараз в нас проблеми з мобілізацією,

– пояснив Денис Попович.

Безумовно, для військових, які воюють ще з початку повномасштабного вторгнення, демобілізація – це дуже важливе питання. Без будь-яких сумнівів, бійці заслужили на відпочинок та очікують на те, щоб їх хтось замінив. Втім через проблеми з мобілізацією це доволі складно зробити.

"Проблеми з мобілізацією виникають через проблеми з мотивацією суспільства. Війна продовжується, і, на мій погляд, потрібно проводити широку інформаційну кампанію, щоб у суспільстві розуміли, що треба змінювати тих людей, які зараз "на передку". Через те виникає таке собі зачароване коло, і його неможливо розв'язати через прийняття законопроєктів", – зазначив Попович.

На думку військового оглядача, законопроєкт лише встановлює "правила гри", але не здатний підвищити мотивацію людей. З іншого боку, якщо впродовж восьми місяців народні обранці розроблять законопроєкт про демобілізацію військових, необхідно доволі швидко готувати людей, які зможуть замінити демобілізованих.

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