Демобілізація військових, які відслужили рік: як Зеленський відповів на петицію

Володимир Зеленський відповів на петицію щодо питання демобілізації військових, які відслужили один рік. Варто сказати, що мовилось про демобілізацію тільки за їхнім бажанням.

Петицію № 22/163044-еп розмістив у вересні 2022 року Антон Водяний. Її підтримали понад 25 тисяч громадян України.

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Що відповів Зеленський на петицію

Відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України,

– заявив Зеленський.

Також президент України пояснив, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та для оборони держави й підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань діє загальна мобілізація.

Під час неї військовозобов'язаних призивають на службу чи звільняють з неї згідно з законами:

про військовий обов'язок і військову службу;

а також про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Володимир Зеленський також пригадав, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації звільняються від служби у воєнний час тільки на підставах, визначених статтею 26 закону про військовий обов'язок і військову службу. Це може трапитись:

за віком;

за станом здоров'я;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду;

через сімейні обставини;

або з визначених названим законом поважних причин.

Отже, в умовах дії правового режиму воєнного стану звільнення мобілізованих військовослужбовців з військової служби на інших підставах не передбачено,

– пояснив Зеленський.

Також президент зауважив, що таки звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в петиції питання. А про результати розгляду повідомити автора.

Мобілізація в Україні: важливі новини

1 грудня почали діяти нові правила бронювання військовозобов'язаних, які розширюють перелік людей, що підлягають бронюванню. Проте розширення переліку можливостей для бронювання, окрім тих, які передбачають наявність мобілізаційних завдань, діятиме тільки після розроблення і схвалення урядом окремого порядку, який визначатиме ці критерії.

Окрім того, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8081, який передбачає надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Бійцям ЗСУ дозволили йти у відпустку на 10 діб один раз протягом календарного року.

Ще 30 листопада у Верховну Раду внесли проєкт закону, що передбачає дозвіл засудженим проходити військову службу. Їм можуть дозволити служити в ЗСУ за призовом під час мобілізації на особливий період.

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