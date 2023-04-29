Демократи тиснуть на Байдена, щоб Україна отримала F-16, – The Hill

Україна вже давно просить у США надати їй літаки F-16. Президент Джо Байден відчуває тиск щодо цього питання навіть від своєї партії.

Так, представники Демократичної партії наполягають, аби надати Україні ці літаки. Натомість адміністрація Байдена поки що виступає проти.

До теми F-16 завжди був №1 у списку, – Ігнат пояснив, чи готова інфраструктура України до таких літаків

У Байдена аргументують рішення, мовляв, літаки не є пріоритетом для ЗСУ. Хоча група законодавців зазначає, схожа ситуація була з танками M1 Abrams. Спочатку Білий Дім категорично відмовляв їх надавати, а потім рішення змінили.

Наступним логічним кроком мають стати літаки F-16 та ракети великої дальності,

– пише видання.

F-16 та ракети можуть стати ключовими для оборони та контрнаступу ЗСУ. За інформацією журналістів, цю пропозицію підтримують і деякі військові лідери США.

Чому Україні потрібні саме F-16

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат неодноразово наголошував, що Україна завжди потребувала західних винищувачів. Багатоцільовий літак – це завжди №1. Бо він здатен докорінно змінити розклад сил і цю війну. Допоможе перемогти.

Ігнат пояснив, разом з F-16 військові зможуть завоювати перевагу в повітрі, а також бити по наземних та надводних цілях.