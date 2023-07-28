Ціна Державності – кожен відвойований метр, – Залужний привітав українців
Джерело:Головнокомандувач ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців з Днем державності. Генерал наголосив, що ми захистимо нашу державність, ціна якої – кожен відвойований метр рідної землі
Українське державотворення має понад тисячолітню історію. Нині ми вшановуємо всі його етапи: від Русі й дотепер, підкреслив Валерій Залужний.
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Український народ захистить свою державність
Головком зауважив, що сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується у боях. Її ціна найбільше відчувається на передовій, в обороні та наступі.
Ціна Української Державності – це відвойований кожен метр нашої землі. Неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників. Дякую нашим воїнам – відважним чоловікам і жінкам, які боронять та відстоюють Українську Державність щоденно, щогодинно у боях проти російського агресора. Ми – сильний народ, захистимо свою Державність!
– підкреслив Залужний.
Привітання Володимира Зеленського: головні тези
- Український лідер також привітав з Днем державності. Президент наголосив, більш ніж тисячолітня історія говорить про те, що потрібно саме перемагати.
- Ця перемога має бути такою, щоб будь-які спроби ворога не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани.
- Зеленський зазначив, що державність стає найвищою жертвою життям, яке наші Герої віддають заради всіх нас, заради свободи України.
- "Русь-Україна дала цивілізаційні барви нашій частині Європи і серед них немає тієї, яку обрала для себе Росія. Вона тут чужа і від неї тут не залишиться і сліду, як не залишилося сліду від того удару, тих ракет", – підкреслив Володимир Зеленський.