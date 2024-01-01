У день народження Бандери ворог вщент знищив Музей Шухевича, – Садовий
У день народження Степана Бандери окупанти вдарили по університеті в Дублянах, де революціонер навчався 100 років тому. Пожежу в освітньому закладі ліквідували.
Міський голова Львова повідомив, що, на щастя, люди не постраждали. Варто зауважити, що окупанти били по Львівській області вдосвіта 1 січня. Відбій повітряної тривоги оголосили вже о 5:50.
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Що відомо про наслідки російської атаки
В день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі,
– розповів Андрій Садовий.
Мер додав, що ворог поцілив у два об'єкти національної пам'яті у Львові. Зокрема, мовиться й про університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера.
"Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", – зауважив Садовий.
На щастя, мирні мешканці не загинули.
Росія атакувала історичні місця на Львівщині / Фото з телеграму Андрія Садового та Максима Козицького
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький показав, який вигляд має музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі станом на 11 годину 1 січня 2024 року. Він закликав росіян не сприймати це як успіх.
Бо сенс життя Романа Шухевича – боротьба за Україну – продовжує жити у діях тисяч українців. Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все,
– запевнив посадовець.
Що залишилось від музею Шухевича / Фото Львівської ОВА
У музеї розповіли "Радіо Свобода", що більшість найцінніших речей з приміщення забрали після повномасштабного вторгнення. Утім найціннішою пам'яткою був сам будинок, який зруйнувала Росія.Зверніть увагу! Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, що в Івано-Франківський області у багатодітній родині греко-католицького священника. Після закінчення української гімназії в Стрию Бандера протягом у 1928 – 1933 років навчався на рільничо-лісовому факультеті Львівської політехніки в Дублянах.
Що відомо про атаку росіян на Львівщину
- Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що регіон протягом 4 – 6 години ранку 1 січня атакували 4 ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".
- На щастя, наші військові Повітряного командування "Захід" та мобільні вогневі групи знищили всі ворожі дрони-камікадзе.
- На щастя, люди не загинули, проте окупанти повністю зруйнували музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові.
- Так, Росія знищила меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптуру Степана Бандери авторства Ярослава Троцького. Ще орієнтовно 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце – вони не пошкоджені та в безпеці.
- За словами очільника ОВА, збитки становлять 2 мільйони 258 тисяч гривень. Це тільки за вартість будівлі. Збитки через втрачене майно ще рахують.