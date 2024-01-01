У день народження Бандери ворог вщент знищив Музей Шухевича, – Садовий

1 січня 2024, 11:15
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У день народження Степана Бандери окупанти вдарили по університеті в Дублянах, де революціонер навчався 100 років тому. Пожежу в освітньому закладі ліквідували.

Міський голова Львова повідомив, що, на щастя, люди не постраждали. Варто зауважити, що окупанти били по Львівській області вдосвіта 1 січня. Відбій повітряної тривоги оголосили вже о 5:50. 

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Що відомо про наслідки російської атаки

В день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі,
– розповів Андрій Садовий. 

Мер додав, що ворог поцілив у два об'єкти національної пам'яті у Львові. Зокрема, мовиться й про університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера. 

"Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", – зауважив Садовий. 

На щастя, мирні мешканці не загинули. 

Росія атакувала історичні місця на Львівщині / Фото з телеграму Андрія Садового та Максима Козицького

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький показав, який вигляд має музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі станом на 11 годину 1 січня 2024 року. Він закликав росіян не сприймати це як успіх. 

Бо сенс життя Романа Шухевича – боротьба за Україну – продовжує жити у діях тисяч українців. Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все,
– запевнив посадовець.  

Що залишилось від музею Шухевича / Фото Львівської ОВА

У музеї розповіли "Радіо Свобода", що більшість найцінніших речей з приміщення забрали після повномасштабного вторгнення. Утім найціннішою пам'яткою був сам будинок, який зруйнувала Росія.

Зверніть увагу! Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, що в Івано-Франківський області у багатодітній родині греко-католицького священника. Після закінчення української гімназії в Стрию Бандера протягом у 1928 – 1933 років навчався на рільничо-лісовому факультеті Львівської політехніки в Дублянах. 

Що відомо про атаку росіян на Львівщину

  • Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що регіон протягом 4 – 6 години ранку 1 січня атакували 4 ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".
  • На щастя, наші військові Повітряного командування "Захід" та мобільні вогневі групи знищили всі ворожі дрони-камікадзе.
  • На щастя, люди не загинули, проте окупанти повністю зруйнували музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові.
  • Так, Росія знищила меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптуру Степана Бандери авторства Ярослава Троцького. Ще орієнтовно 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце – вони не пошкоджені та в безпеці. 
  • За словами очільника ОВА, збитки становлять 2 мільйони 258 тисяч гривень. Це тільки за вартість будівлі. Збитки через втрачене майно ще рахують. 

Автор: Діана Квасневська