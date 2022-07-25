Попри війну: Зеленський відповів, чи відзначатиме Україна День Незалежності

Невдовзі Україна 31 раз відзначатиме головне державне свято – День Незалежності. А під час повномасштабного вторгнення потрібно приділяти особливу увагу важливим сторінкам нашого державотворення.

Таку думку висловив 25 липня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його виступ після переговорів з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі Файа. На цій зустрічі вони домовилися про безвіз між нашими державами.

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Ми повинні пам'ятати історію незламності

Глава держави зазначив, що є запланована програма заходів на 24 серпня. Проте зараз інформацію про них не розголошують з міркувань безпеки.

Ми ухвалили дуже важливе стратегічне рішення. Більше ніякі дати, жодних відомих людей, кожну дрібничку історії України ми ніколи не віддамо. Як державність, так і велику історію великого народу. Попри те, що війна, ми точно будемо відзначати всі важливі дати. Наш народ незламний, бо його історія незламності тисячолітня,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що не завжди святкування буде гучним. Адже держава не може собі це дозволити, коли всі гроші ідуть на фронт. "Але ці дати обов'язково будуть у нашому календарі. У нашій пам'яті, для наших дітей", – підкреслив президент. Також зауважив, що нам пора закінчувати жити з російськими наративами, які придумала москва – "хто від кого почав своє існування".

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