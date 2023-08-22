Розслаблятися не варто: у ГУР заінтригували, чого чекати росіянам на День Незалежності України
На території Росії відбувається низка цікавих подій, зокрема, майже щоночі на Москву летять невідомі безпілотники. Напередодні Дня Незалежності України наша держава працює у цьому напрямку, однак відштовхується насамперед від оборонної, політичної та безпекової необхідності.
Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив 24 Каналу, що Україна відзначить День Незалежності з урахуванням норм безпеки, але деталі анонсуватися не будуть. Однак окупантам точно не варто розслаблятися.
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"На відміну від істот з "шаманським" мисленням, ми прив'язуємось до конкретної оборонної, політичної та безпекової необхідності. Наші дати – це наші дати. Ми обов'язково відзначимо День Незалежності з урахуванням всіх норм безпеки, але дарувати додаткові фестивалі ворогу, принаймні анонсувати їх точно не будемо. Але розслаблятись ворогу не потрібно", – зауважив він.
Атаки Росії на Україну
Андрій Юсов зазначив, що ворог часто атакує Україну у символічні дати, свята, які мали б бути святими для "православного російського народу". Тому українці повинні бути готовими до будь-яких дій з боку Росії та максимально обережними щодня.
І в будні, і у свята триває повномасштабна війна. На війні є свята, але нема вихідних. Тому, звичайно, ми готуємось, посилені заходи безпеки, зусилля сектора безпеки та оборони, зокрема закриття неба. Але маємо бути уважними щодня, не лише на свята,
– наголосив представник ГУР.
День Незалежності України: головне
- Представник ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що Росія дійсно може вдатися до ракетного терору на День Незалежності України через свою схибленість на сакральних датах. Водночас напередодні свята повинні тривожитися росіяни.
- Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що загроза ракетних обстрілів окупантів з акваторії Чорного моря залишається попри те, що російські кораблі перебувають у бухті. Вона підкреслила, що через тяжіння росіян до сакральних дат посилюється рівень загрози масованих атак напередодні Дня Незалежності України.
- Зауважимо, що через загрозу ракетних обстрілів на День Незалежності у Києві не буде жодних масових заходів. Проте на Хрещатику зроблять виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. Тому на тиждень перекриють Хрещатик, утім, відкриють рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатику до вулиці Володимирської.