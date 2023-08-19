Пропагандисти верещатимуть: в українській розвідці розповіли, чого чекати на День Незалежності

Україна вже не вперше святкуватиме День Незалежності в стані війни. Зайва паніка ні до чого, але на повітряні тривоги потрібно зважати будь-якого дня.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що намагання посіяти паніку 24 серпня може бути елементом російської ІПСО.

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"Святкових повітряних тривог не буває. І на День Незалежності, і на Новий рік, і на Різдво або в будній день треба реагувати належним чином на будь-які повідомлення про загрозу", – пояснив Юсов.

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Україна відсвяткує власну незалежність на зло всім ворогам

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Що б не задумали російські окупанти, ми відсвяткуємо День Незалежності й рухатимемось далі – до звільнення всієї території України.

На День Незалежності в агресора буде істерика, пропагандисти кричатимуть і верещатимуть. Але українці в надзвичайно важких умовах святкуватимуть рідне свято, як робили це багато років і робитимуть надалі,

– наголосив Юсов.

Сили оборони роблять усе можливе, щоб захистити країну і звільнити всі окуповані території. Вони також не відпочиватимуть цього дня.

Незабаром День Незалежності України: останні прогнози

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що рівень загрози ракетних атак на День Незалежності може посилитись. Наразі ворожих ракетоносіїв на бойовому чергуванні немає, однак окупанти здатні завдавати ударів по Україні навіть з бухти.

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що на День Незалежності тривожитись мають у Росії. Адже доки окупанти перебувають на нашій землі, країна-агресорка не знатиме спокою.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат запевнив, що українські військові напередодні Дня Незалежності будуть "більш посилено, виважено та впевнено" контролювати ситуацію в небі. Так, як вони це роблять щодня.

З огляду на воєнний стан у країні,. Про це йдеться в законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".