Радіація не бачить кордонів, – Зеленський у день пам'яті Чорнобиля нагадав про нові загрози

Президент України Володимир Зеленський у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС закликав світ чинити тиск на Росію, щоб звільнити ЗАЕС від окупантів.

За словами президента, це єдиний спосіб запобігти новим радіаційним катастрофам, які спровоковані присутністю російських окупантів на ЗАЕС.

Дивіться також Окупанти готують провокацію на ЗАЕС: що задумала Росія

"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози", – зазначив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що десятки тисяч людей ціною свого здоров'я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому.

Нові смертельні загрози

У цьому контексті президент нагадав, що людство може зазнати нових радіаційних катастроф, а тому світ має тиснути на країну-терориста, аби російські війська покинули Запорізьку атомну елекростанцію.

"Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов'язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об'єкти в Україні були убезпечені від російських ударів", – наголосив український лідер.

Зеленський закликав світ запобігти новим катастрофам: відео

Довідка. 26 квітня в Україні відзначають 38-му річницю аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала однією з найстрашніших катастроф за всю історію ядерної енергетики.

Збитки від аварії на ЧАЕС оцінюються в десятки мільярдів доларів. Постраждали мільйони людей. Усе через недбальство й замовчування радянського режиму.

Катастрофа на ЧАЕС у фактах