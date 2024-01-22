Тільки сильні українці можуть стати єдиними, – Зеленський привітав з Днем Соборності

В Україні 22 січня відзначають День Соборності. На честь цього свята до українців звернувся президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що лише сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними, передає 24 Канал.

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Зеленський нагадав, чому саме відзначають День Соборності

Володимир Зеленський, стоячи на Софіївській площі в Києві, нагадав, що саме там рівно 105 років тому проголосили Акт Злуки, що об'єднав українські землі по обидва береги Дніпра та став основою Дня Соборності.

Щороку 22 січня ми завжди згадували про два ключові уроки тих часів, два дороговкази для всіх поколінь української нації: щоб здобути власну державність потрібно боротися, щоб її вберегти – об'єднатися,

– сказав президент.

Глава держави сказав, що настав той день, коли наша нація довела, що обидва цих уроки засвоєно. Це сталося 24 лютого.

"Ми показали, що соборність і самостійність України для нас справжні, а не декларативні цінності. І ми не віддали свою державу, а з першого дня війни довели: відсіч повномасштабній агресії ворога дає повномасштабна єдність народу", – наголосив Зеленський.

Він також наголосив, що це відбувається не символічно чи епізодично, а на фронтах і на всіх напрямках дій проти неволі.

Президент сказав про живі ланцюги до Дня Соборності

Зеленський наголосив, що, віддаючи належне соборності України, починаючи з 1990 року, українці створювали живі ланцюги єдності. Української єдності, що простягається від заходу до сходу.

24 лютого українці знову взялися за руки. Обравши знову не окови рабства, а ланцюг єдності. Різниця в тому, що він набув нової форми, коли для кожного українця не стало понять "мій" чи "не мій" регіон, бо кожен куточок України, кожне місто й село стали рідними,

– розповів глава держави.