Пишаємось, захоплюємось, дякуємо: з нагоди Дня ЗСУ Зеленський опублікував зворушливий ролик

У вівторок 6 грудня відзначають День Збройних Сил України. Привітав зі святом наших військових президент Володимир Зеленський.

Він виклав у мережу зворушливе відео. Ролик заледве триває одну хвилину, але чітко та яскраво демонструє, хто боронить нашу країну від ворога та відправляє його на той світ.

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Це наша родина, ми всі – ЗСУ

Відеопривітання – нарізка з роликів з українськими військовими. Вона супроводжується закадровим дитячим голосом. Хлопчик розповідає, що ось у кадр потрапив його батько, сусід, батько друга, вчитель з англійської мови, брат. Таким чином нам вкотре нагадали, що нашу державу боронять усі без винятку. І це підкреслюють слова, які з'являться вкінці: "Це наша родина. Ми всі – ЗСУ".

Наші Збройні Сили захищають рідну землю, а це дає найсильнішу мотивацію з можливих. Борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Відстоюють правду, а тому й майбутнє України,

– додав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський привітав ЗСУ зі святом: дивіться відео

Президент України наголосив, що ми пишаємося, захоплюємося та дякуємо кожному та кожній. Тим, хто боронить нашу державу від ворога.

У ВМС ЗСУ також поділилися привітанням від президента. У ньому глава держави підкреслив, що у найважчий для нашої держави час військові мужньо та самовіддано стали на шляху російського агресора.

Своєю сміливістю, стійкістю і професіоналізмом зламали ворожі імперські плани та ціною власного життя і здоров’я продовжуєте здобувати свободу для мільйонів українців, виборювати право на існування нашої держави,

– додав він.

Він висловив вдячність за сумлінне виконання військового обов'язку, відвагу, самопожертву, а також непереможний характер. Усе це наші військові щоденно демонструють у боях проти окупантів.

"У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їх подвиг. Переконаний, що Збройні Сили України й надалі надійно захищатимуть нашу державу і будуть прикладом самовідданості та героїзму", – наголосив президент.

Залужний теж привітав ЗСУ

Українське військо зі святом привітав також головнокомандувач Валерій Залужний. Він звернувся до солдатів, сержантів, офіцерів, працівників і ветеранів Збройних Сил.

Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу,

– наголосив Залужний.

У своєму привітанні він також побажав пораненим воїнам швидкого відновлення. А от тим, хто у строю – сил і стійкості, натхнення та радості, а також переможного миру.

Привітання з Офісу Президента

Долучився до вітань також глава ОП Андрій Єрмак. Він також висловив подяку усім, хто захищає Україну.

Український народ та армія – це формула перемоги. Основа нашої державності. Ми знищимо ворога, вийдемо на кордони 1991 року. Ніколи не забудемо тих, хто загинув у боротьбі за незалежність. Ви захищаєте своє. І за це вам вічна слава,

– підкреслив він.

У своєму вітанні глава ОП додав, що українці – нація незламних.

Редакція 24 каналу також вдячна кожному та кожній, хто захищає Україну від російської агресії. А тих, хто у тилу, ми закликаємо не припиняти донатити на потреби армії. Пам'ятайте, що кожна ваша гривня надзвичайно цінна та може врятувати життя українського захисника чи захисниці!