День пам’яті Кузьми на радіо МАКСИМУМ

Сьогодні, 2 лютого на Радіо МАКСИМУМ пройде День пам‘яті Андрія Кузьменка.

Це буде одноденний марафон, наповнений спогадами про артиста і його музикою.

"Андрій був хорошою людиною і великим музикантом, його таланту вистачило б на десятьох, – згадує головний продюсер радіо МАКСИМУМ Слава Дьомін. – У своїх піснях він ніби далі з нами, тому сьогодні ми будемо слухати їх і згадувати друга".

Щогодини на радіо МАКСИМУМ звучатимуть пісні Кузьми із різних періодів його творчості. А о 20:00 всі фани почують запис живого концерту Скрябіна, який відбувся 2014 року в Києві у Стереоплазі.

Вмикайте радіо МАКСИМУМ і давайте згадувати Добряка разом.