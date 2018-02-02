День пам’яті Кузьми на радіо МАКСИМУМ
08:02, сьогодні 178 Читать новость на русском
Сьогодні, 2 лютого на Радіо МАКСИМУМ пройде День пам‘яті Андрія Кузьменка.
Це буде одноденний марафон, наповнений спогадами про артиста і його музикою.
"Андрій був хорошою людиною і великим музикантом, його таланту вистачило б на десятьох, – згадує головний продюсер радіо МАКСИМУМ Слава Дьомін. – У своїх піснях він ніби далі з нами, тому сьогодні ми будемо слухати їх і згадувати друга".
Щогодини на радіо МАКСИМУМ звучатимуть пісні Кузьми із різних періодів його творчості. А о 20:00 всі фани почують запис живого концерту Скрябіна, який відбувся 2014 року в Києві у Стереоплазі.
Вмикайте радіо МАКСИМУМ і давайте згадувати Добряка разом.
Джерело: 24 Канал
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