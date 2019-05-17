На улицах страны все чаще можно услышать фразу "Хуже уже не будет". И это при том, что "хуже" за последние годы бывало не один раз. Так что сейчас уверенность в том, что на этот раз точно "хуже не будет" иррациональна до невозможности. И у меня есть конкретные причины так говорить.

Какая тенденция роста зарплат в Украине

Давайте обратим внимание на цифры. Например, можно проанализировать динамику средней зарплаты Украинцев за последние 20 лет. И что мы увидим?

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Мы видим, что сейчас средняя зарплата находится возле пиковых значений в истории Украины. Как бы странно это не звучало на фоне постоянных разговоров о "зубожінні", но это правда.



График изменения зарплат в Украине

И если динамика сохранится, то в течении полугода мы получим исторический максимум по долларовой зарплате в Украине. Но вместе с тем, график показывает, как легко может "стать хуже".

Первый пик припал на 2007 год, после провала 90-х зарплаты беспрерывно росли, но не особо активно, пока наконец не взорвались резким ростом в 2004. И резко ушли в гору в 2006-2007 годах. Так же резко обвалившись в 2008 и 2009. Второй пик пришелся уже на лето 2013 года, но потом резкий обвал на фоне девальвации и войны.



Средняя зарплата в Украине

Сейчас мы видим третье восхождение зарплаты, которая уже почти достигла рубежа в 400 долларов, устойчиво показывая рост четыре года подряд. В чем особенность текущей ситуации? В естественности роста доходов, если можно так сказать.

Почему так происходит

Рост доходов до пика в 2007 году был вызван резким приток иностранного капитала на фоне сумасшествия в мире. Рост в финансовом секторе, обусловил как резкий рост цен на сырьевые товары (в то время состоянии Ахметова оценивалось в 32 миллиарда долларов, а не то что жалкие цифры сейчас), так и приток капитала в Украину.

Банковские группы заходили, покупали украинские финансовые учреждения, которые начинали кредитовать все, что движется. Как результат, экономика рванула вверх, рванули одновременно и зарплаты. Как ни крути, это был рост доходов в кредит. Кредит получал в основном частный сектор, но это меняет сути.

И еще одна особенность – фиксированный курс. Ведь мы помним, что зарплата измеряется в американской валюте. И когда приток капитала сменился оттоком, а курс рухнул, сказка закончилась. Депрессивную осень 2008 года помнят многие



Зарплаты увеличились, когда экономика рванула вверх

В "славные времена Януковича" доходы продолжали расти, хотя экономика перестала делать это еще в 2011 году. Вот это был настоящий рост в кредит. Но кредит уже брал не частный сектор, а государство. Высокий уровень доходов граждан в долларах объяснялся фиксированным курсом валют. Пресловутая "гривна по 8", о которой постоянна кричат украинцы.

Для искусственного удержания этого курса Нацбанк потратил 40 миллиардов долларов резервов. А государство набралось долгов. Высокие пенсии в долг не могли существовать долго. Хоть и правда, для "простых украинцев" это было приятным моментом.

Если вы одолжите у соседа тысячу долларов, то у вас выйдет прекрасный месяц. Который вы заходите продлить. Но если сосед видит, что вы пропиваете его деньги, то он больше не одолжит вам. И ваш уровень жизни существенно упадет. И сосед тут уж точно не виноват.

Как работает экономика

Текущий рост доходов наиболее гармоничен. Он происходит на фоне ограниченного банковского кредитования, свободного курса валют и, главное, при снижении долговой нагрузки государства.

За последние два года отношение гос долга к ВВП снизилось с 80% до 60%. Но даже он прекратится, если будет разрушена макроэкономическая стабильность. Тогда первым рухнет курс, а с ним и любой долларовый эквивалент зарплаты.



Что любопытно, так это тот факт, что одним из основным драйвером текущего роста доходов стал безвизовый режим. У украинских работодателей появилась конкуренция с польскими, и они вынуждены были подымать зарплаты. И это, кстати, очень не нравится украинскому крупному бизнесу. Который впервые в своей жизни столкнулся с дефицитом рабочей силы.



Украинские работодатели вынуждены поднимать зарплаты

Ведь, скажем честно, если у вас заводы, ориентированные на экспорт, вам выгодно, чтобы страна оставалась бедной. Когда же уровень благосостояния растет, вы снижаете свой уровень конкурентоспособности. Да, можно предположить, что текущий рост доходов искажен детенизацией. И просто выходом из тени.

Но, во-первых, сам по себе этот процесс тоже позитивный и он может лишь частично искажать картину, но не влияет на тренд. А во-вторых, вряд ли мы можем искренне говорить о том, что в Украине за последние пару лет прошла настоящая детенизация доходов. Увы, не прошла.

А напоследок стоит запомнить, что в Венесуэле недавно вдвое подняли минимальную зарплату. И теперь она составляет целых 8 долларов. Правда, хорошо там? Пример для подражания.

Чего ждать в будущем

Устойчивый рост зарплат, который мы наблюдаем, но в который многие отказываются верить, стал возможен благодаря достижению макроэкономической стабильности. И если ее разрушить, то разрушится и это достижение. Простыми словами – зарплаты станут снова гораздо меньше. А это никому не нравится, правда?

Так что первая задача – сохранить ту самую стабильность экономики, которая базируется на сотрудничестве с МВФ. Это не значит, что МВФ нам платит зарплату. Нет. Но это значит, что если МВФ уйдет, то наша зарплата резко уменьшиться.

А дальше, если мы сохраняем макроэкономическую стабильность, то можем уже ставить себе новые цели и новые вершины. Но надо понимать, что возможности для резкого роста доходов уже исчерпаны и он будет замедляться.

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Если только не случится резкого притока иностранных инвестиций. И тогда мы наконец выйдем из нашей заколдованной кардиограммы. Но для этого надо самую малость – провести реформы.