"Випромінював довіру і людяність": у ДСНС показали щемливі відео про керівництво МВС

У Броварах розбився гелікоптер, у якому було керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема глава відомства Денис Монастирський. У Держаній службі надзвичайних ситуацій вшанували пам'ять загиблого очільника міністерства.

Про смерть Монастирського, його заступника Євгена Єніна та держсекретаря відомства Юрія Лубковича стало відомо у середу, 18 січня. Загинули чиновники внаслідок падіння вертольота ЕС-225 Super Puma.

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ДСНС про Монастирського та Єніна

У структурі констатували, що Денис Монастирський був мудрою, справедливою та щирою людиною. Водночас там зазначили, що він був відданим патріотом України та боронив її до останньої хвилини свого життя.

Денис Анатолійович мав особливий та добрий погляд. Він випромінював довіру і людяність, яка надихала і підтримувала кожного з нас у найстрашніший період нашої історії,

– написали у ДСНС.

Окрім того, там зауважили, що уся багатотисячна родина ДСНС втратила достойного керівника Міністерства внутрішніх справ України, але його віра в нас і досі жива.

Пам'яті Дениса Монастирського: ролик ДСНС

У Держаній службі надзвичайних ситуацій згадали загиблого про першого заступника Єніна. Там написали, що важко звикати до трагедій і втрат.

Несправедливо і дуже боляче усвідомлювати, що гинуть ті, чию важливість до наближення омріяної перемоги, неможливо переоцінити. Відкритий, щирий і принциповий. Таким був Євгеній Володимирович Єнін. Він завжди гідно приймав виклики й дійсно, без перебільшення, був безстрашний,

– написали в ДСНС та опублікували відео.

Пам'яті Євгена Єніна: відео ДСНС

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