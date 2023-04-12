В Україні ліквідували сина колишнього "міністра спорту" окупованого Криму
Збройні Сили України продовжують нищити ворога. Так, нещодавно на війні ліквідували військового, сина першого російського "міністра спорту" окупованого Криму Георгія Шестака – Дениса Шестака.
Таким чином, втрати окупантів поповнились. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відомо про знищеного окупанта
7 квітня на фронті ЗСУ ліквідували тренера із греко-римської боротьби спортивної школи № 7, сина першого "віцепрезидента федерації спортивної боротьби Криму" Дениса Шестака. Він був родом з Бахчисарайського району, кажуть росЗМІ.
За даними федерації, окупант Денис Шестак воював проти України з жовтня 2022 року. Інших подробиць поки немає.
Ліквідований окупант Денис Шестак / фото росЗМІ
Яких втрат зазнають росіяни на війні
Станом на 12 квітня відомо, що наші захисники вже ліквідували 180 050 бійців Росії. Втрати у техніці становлять:
- танків – 3 646;
- бойових броньованих машин – 7 043;
- артилерійських систем – 2 770;
- РСЗВ – 535;
- засобів ППО – 282;
- літаків – 307;
- гелікоптерів – 293;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 334;
- крилатих ракет – 911;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 630;
- спеціальної техніки – 319.
Нагадаємо, що нещодавно в Україні ліквідували командира роти 291 гвардійського мотострілецького полку Росії. Мовиться про Дмітрія Падеріна.
Раніше речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що втрати Росії в декілька разів перевищують втрати українських бійців. Зокрема, це цифра один до десяти. Тому не можна сказати, що вороги можуть досягнути якоїсь стратегічної переваги.