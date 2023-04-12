В Україні ліквідували сина колишнього "міністра спорту" окупованого Криму

Збройні Сили України продовжують нищити ворога. Так, нещодавно на війні ліквідували військового, сина першого російського "міністра спорту" окупованого Криму Георгія Шестака – Дениса Шестака.

Таким чином, втрати окупантів поповнились. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Важливо Командував полком мобілізованих з Татарстану: ЗСУ ліквідували чергового російського генерала

Що відомо про знищеного окупанта

7 квітня на фронті ЗСУ ліквідували тренера із греко-римської боротьби спортивної школи № 7, сина першого "віцепрезидента федерації спортивної боротьби Криму" Дениса Шестака. Він був родом з Бахчисарайського району, кажуть росЗМІ.

За даними федерації, окупант Денис Шестак воював проти України з жовтня 2022 року. Інших подробиць поки немає.



Ліквідований окупант Денис Шестак / фото росЗМІ

Яких втрат зазнають росіяни на війні

Станом на 12 квітня відомо, що наші захисники вже ліквідували 180 050 бійців Росії. Втрати у техніці становлять:

танків – 3 646;

бойових броньованих машин – 7 043;

артилерійських систем – 2 770;

РСЗВ – 535;

засобів ППО – 282;

літаків – 307;

гелікоптерів – 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 334;

крилатих ракет – 911;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 630;

спеціальної техніки – 319.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні ліквідували командира роти 291 гвардійського мотострілецького полку Росії. Мовиться про Дмітрія Падеріна.

Раніше речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що втрати Росії в декілька разів перевищують втрати українських бійців. Зокрема, це цифра один до десяти. Тому не можна сказати, що вороги можуть досягнути якоїсь стратегічної переваги.