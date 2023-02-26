Кілька міністерств підуть на скорочення: Шмигаль анонсував реформу уряду

Денис Шмигаль анонсував масштабну реформу у Кабміні. Наразі триває дискусія, якими мають бути зміни в уряді.

Прем'єр-міністр зауважив, що Україна має не лише просити гроші у країн-союзниць, але й демонструвати внутрішні зміни. Зокрема, наразі розглядають реформу влади.

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За словами Шмигаля, ця реформа передбачає:

скорочення державного апарату;

підвищення якості чиновників.

У 2023 році метою є знизити видатки на утримання державного апарату. Мовиться щонайменше про 30%.

Стосовно Кабінету міністрів йде дискусія, якою має бути реформа. Ідеальна модель Кабміну – 15 – 16 потужних міністерств та 5 – 6 потужних віцепрем'єрів. Це все комплексна реформа, над якою ми працюємо цього року. Зараз іде аналіз роботи міністерств,

– заявив Шмигаль.

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