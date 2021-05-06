Фундамент для стратегічного партнерства, – Шмигаль про зустріч з Блінкеном

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 травня зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Прем'єр вважає, що його візит в Україну свідчить про високий рівень відносин між країнами.

Зокрема, Шмигаль також зазначив, що він дуже радий зустрічі. Також прем'єр поділився підсумками перемовин.

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Деталі зустрічі прем'єра та держсекретаря

Денис Шмигаль зустрівся з Ентоні Блінкеном під час його першого візиту в центрально-східну частину Європу, зокрема до Києва.

Візит в Україну – це прояв надійної підтримки та високого рівня наших відносин. Спільні інтереси України та США є надійним фундаментом для подальшого розвитку стратегічного партнерства,

– підсумував Денис Шмигаль.

Протягом 6 травня держсекретар вже провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, очільником МЗС Дмитром Кулебою.

Після зустрічі Дмитро Кулеба назвав Блінкена другом та колегою. Він також зазначив, що "зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі – це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору".

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським політики говорили про російську агресію біля кордону та на Донбасі, окупований Крим, "Північний потік-2" та реформи в Україні. Зокрема, Ентоні Блінкен зазначив, що Росія лише частково відвела війська від кордону України.

Коротко про приїзд держсекретаря США Ентоні Блінкена