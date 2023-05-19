Вивозять родини та продають майно: у ГУР розповіли, як маріонетки Кремля на Донбасі бояться ЗСУ

У Головному управлінні розвідки України розповіли про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. Окупаційна адміністрація псевдореспублік почала замислюватися щодо неминучості звільнення всієї України від загарбників та колаборантів.

Представни ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що наразі відбувається серед керівництва невизнаних квазіутворень, які Росія незаконно створила на сході нашої держави. Про це він сказав у етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чим займаються посіпаки Путіна

Представник Головного управління розвідки заявив, що зараз у псевдореспубліках Донбасу відбувається боротьба за перерозподіл фінансових потоків, а також пропрацьовуються шляхи відходу для окупаційної адміністрації. За його словами, окупанти й колаборанти намагаються вивезти рідних та продати своє майно.

Хоча ми розуміємо, що на Луганщині та Донеччині сьогодні те саме майно, умовно кажучи, знецінене. І продати його дуже важко навіть для окупантів,

– зазначив він.

Юсов сказав, що, це така сама ситуація, як і у Криму. Військовий назвав це підготовкою до звільнення територій українцями.

Як живеться населенню в окупації

Розвідник заявив, що паралельно цим процесам проводяться дуже суворі мобілізаційні заходи. Як підкреслив Юсов, саме на окупованому Донбасі Росія проводила тотальну політику геноциду, а також найбільш жорстку та жорстоку мобілізацію.

Окупанти не чіпали у Росії студентів та інші категорії населення. Натомість у Луганській та Донецькій області росіяни без розбору забирали громадян України та робили з них "гарматне м'ясо" для армії диктатора Володимира Путіна. Представник ГУР порадив жителям тимчасово окупованих територій уникати усіма способами отримання російських паспортів.

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