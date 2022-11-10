Питання місяця, – у МВС прогнозують, що прапор України незабаром замайорить над Херсоном

9 листопада було щедрим на важливі новини з Херсонщини. Окупанти анонсували "жест доброї волі" та повідомили, що відступають з правого берега Дніпра.

Однак квапитися у контрнаступі командувачі української армії не збираються. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі телемарафону.

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Український прапор майорітиме над Херсоном, однак краще не поспішати

За словами Смірнова, основна стратегія Генштабу ЗСУ – не наражати військових на небезпеку. Радник переконує, що український прапор обов'язково знову майорітиме над Херсоном, проте варто ще трохи почекати.

Керівники української армії мають багато інформації про хитрощі до яких вдалися загарбники на Херсонщині. Зокрема мовиться про замінування певних об'єктів.

Саме тому, на думку Ростислава Смірнова, поспішати не варто. Він стверджує, що питання Херсона – справа місяця.

Ми будемо йти з холодною головою, крок за кроком, перевіряючи всі можливі сценарії, які в нас є. Знову ж таки, всі небезпеки, які ми повинні враховувати. Звичайно, рано чи пізно, ми все одно повісимо прапор над Херсоном,

– підсумував сказане радник.

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Яка ситуація довкола Херсона станом на зараз

За останні кілька днів з адмінбудівель Херсонської області раптово почали зникати загарбницькі прапори. Усе вказує на те, що росіяни почали виводити війська з населених пунктів регіону.

9 листопада пропагандистські ЗМІ повідомили про загибель ключового колаборанта Херсона Кирила Стремоусова. Наразі достеменно невідомо, було це інсценуванням чи справою рук російських спецслужб.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попросив дотримуватися інформаційної тиші про те, що саме відбувається на Херсонському напрямку. Росіяни ж знову почати кричати про "відкритість до переговорів", що може вказувати на те, що справи у них йдуть не дуже.

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