Звільнення Херсонщини вже почалося, і це буде не як в кіно: яку тактику обрали ЗСУ

Херсонський прорив… Зараз багато говорять про контрнаступ у Херсонській області, але одна річ говорити, а інша річ розуміти, що це і як це буде.

Контрнаступ по-українськи

Я регулярно нагадував про те, що контрнаступальні дії в Херсонській області ведуться фактично з того дня, як ЗСУ повернули Посад-Покровське на північному заході та перетнули Інгулець на північ від Херсона.

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Проблема в тому, що контрнаступ багатьом бачиться приблизно так: генерал на білому коні з шашкою наголо веде в чистому полі в бій стрункі шеренги спецназу, які кришать ворога під гуркіт артилерії. Ні. Це не так. Принаймні в арміях, які воюють сучасними методами, а не епохи середньовіччя, й цінують життя як солдатів, так і цивільних.

Протягом останніх майже двох місяців ЗСУ старанно точили оборону російських окупаційних військ, які звезли в область величезну кількість сил та засобів, сподіваючись розвинути наступ на Миколаїв та Кривий Ріг.

Завдяки діям ЗСУ, підрозділи російських окупаційних військ вдалося заблокувати в Херсонській області, повністю нівелювавши їх наступальний потенціал. Регулярні удари по складах БК, паливно-мастильних матеріалів, командних пунктах та пунктах управління почали руйнувати систему управління та забезпечення передових підрозділів.

У результаті другий за чисельністю присутності російських підрозділів після донбаського плацдарм виявився для російських окупаційних військ захлопнутим. Просуватися вперед не можуть, передові підрозділи, які перебувають в обороні, сточуються, тил через удари ЗСУ по складах розтягується.

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Мости горять під ногами окупантів

Зараз удари почали концентруватися на мостах. Рішення дискусійне, але воно говорить про те, що Генштаб ЗСУ розглянув найінтенсивніший сценарій контрнаступу. Але, знову ж таки, інтенсивний – це не означає з шашкою наголо!

Удари по мостах дають можливість мінімізувати або повністю припинити перекидання сил і засобів на правобережну частину Херсонської області. Таким чином російські окупаційні війська, займаючи оборону та перебуваючи під постійним вогневим тиском, не зможуть поповнювати запаси свого БК, паливно-мастильних матеріалів, компенсувати втрати і навіть банально вивозити поранених.

Цей процес виснаження їхньої заблокованої групи військ може зайняти від тижня до двох. Після цього оборона окупантів почне сипатися і стискатися, концентруючись навколо Херсона. Якщо, звісно, ​​на той час ЗСУ не перекриють відхід до міста північних та північно-східних підрозділів.

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Тобто, як ви зрозуміли, жодних шашок наголо, а методична робота артилерії, ствольної та реактивної, й виснаження окупантів. Монотонне, методичне, рутинне, але максимально ефективне. Це і є контрнаступ, а не те, що багато хто бачить у фільмах Майкла Бея.

За час повномасштабної війни російські окупаційні війська показали, що наступати і впевнено почуватися на полі бою вони можуть тільки тоді, коли використовують тактику вогневого валу. Коли позбавляєш їх можливості використовувати цю тактику – вони здуваються й ні на що не здатні. Зараз ми спостерігаємо саме процес здуття їхнього угруповання на правому березі Херсонської області.

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