Деокупація лівобережжя Херсонщини триває, будуть ще гарні новини, – Соболевський
Український прапор вже замайорів на лівому березі Дніпра у Херсонській області. В облраді запевнили, що невдовзі на українців чекають радісні новини.
Деокупація Херсонської області триває. Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Читайте також Навіть зараз мурахи по шкірі: жителька Херсона розповіла, як ЗСУ заходили в місто
Соболевський заінтригував новинами з Херсонщини
Це точно не останній наш прапор на лівому березі Херсонщини найближчим часом. Військова операція з деокупації лівобережжя Херсонщини не зупинялася,
– сказав чиновник.
Він додав, що контрнаступ Збройних Сил України на Півдні має певні фази. Наші військові постійно там працюють, до того ж – успішно. Зокрема, російські склади, скупчення техніки й центри схвалення рішень спалахують в регіоні кожного дня. Логістика ворога також під нашим вогневим контролем.
"Чекаємо гарних новин. Все там буде Україна", – запевнив Соболевський.Зверніть увагу! 3 грудня бійці спецпідрозділу "Карлсон" підняли прапор України на лівому березі Дніпра
Деокупація Херсонщини: останні новини
- Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що в області для росіян нема безпечного місця. ЗСУ постійно нищать всі ворожі склади.
- Супутники зафіксували, що загарбники активно перевозять військову техніку з Херсонщини в окупований Крим.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували поведінку росіян на лівому березі. За їхніми даними, росіяни риють окопи та споруджують протитанкові укріплення вздовж ліній розмежування.