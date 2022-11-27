"Наше світло не згасне ніколи": у Херсоні з електроенергією вже 17% споживачів

У Херсоні продовжують відновлювати електропостачання. Ввечері 27 листопада світло вже повернули у декілька мікрорайонів міста.

Так, станом на 18 годину електропостачання відновили для 17 % побутових споживачів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

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У яких мікрорайонах Херсона вже з'явилося світло

За словами Янушевича, частково заживили декілька мікрорайонів міста. Зокрема:

Таврійський,

Північний,

Шуменський,

Житлоселище.

Також світло повернули в домівки у районі залізничного вокзалу. Загалом електропостачання вже відновили 17% побутових споживачів. Це близько 25 тисяч споживачів.

Якщо у ваших домівках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати,

– підкреслив очільник Херсонської ОВА.

Тим часом заступник глави ОП Кирило Тимошенко показав фото з Херсона та наголосив: "Наше світло не згасне ніколи".

У Херсоні відновлюють світло / Фото з телеграма Кирила Тимошенка

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Коли у Херсоні повністю відновлять електроенергію

Янушевич наголосив, що роботи тривають. Електроенергію також подали на очисні споруди і головну насосно-каналізаційну станцію.

Очільник ОВА сподівається, що відновити майже все вдасться упродовж декількох днів. Однак, це залежить і від ворожих обстрілів. Адже окупанти продовжують атакувати місто.

Зауважимо, що раніше голова облради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону повідомив, що інфраструктура області була знеструмлена понад два тижні. Він також зазначив, що набагато простіше під'єднати населення, ніж великі об'єкти інфраструктури, наприклад, водопостачання і водовідведення.

Деокупація Херсонщини: що відомо

У селі Львівські Отруби знайшли тіла двох вбитих мирних жителів. 49-річного Сергія Новосада вбили пострілом з автомата, вклавши дуло у рот. Після цього окупанти ще пустили чергу з автомата в його тіло. Любов Новосад, 78-річну жінку, яка всиновила Сергія, вбили одним пострілом у голову, скоріше за все вже після сина.

23 листопада загарбники обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік. Близько 9:35 росіяни атакували із "Градів". Місцеві мешканці повідомляли про задимленість.

Внаслідок обстрілу Херсона 22 листопада загинули двоє людей, семеро отримали поранення. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що "постріли і щільність від ворога постійно зростають". Загарбники стріляють зі ствольної артилерії, з мінометів, РСЗВ.

Російські окупанти відвели більшу частину угруповання за 20 кілометрів від Лівого берега Дніпра, а деякі підрозділи перекинули на інші напрямки.

Уздовж узбережжя загарбники розташували спостережні пункти. На відстані 15 – 20 кілометрів від берега звели фортифікаційні споруди та прикопали артилерійську техніку, звідки ведуть обстріли.

Після звільнення Херсона з'являється все більше інформації про те, як росіяни тероризували місцеве населення . Нещодавно Дмитро Лубінець розповів про масштаби катувань окупантів на Херсонщині. За його словами, в Херсоні уже виявлені дві катівні, де піддавали тортурам десятки людей.

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