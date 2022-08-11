Херсонська область готова до звільнення: маршрут втечі росіян вже відомий

Події у тимчасово окупованому Криму багатьох відволікали від того, що відбувається на інших плацдармах. А, між іншим, подекуди відбуваються дуже цікаві рухи, що заслуговують на підвищену увагу. І це подекуди – насамперед Херсонщина.

Зміїний нічому не навчив

Річ у тім, що три тижні тому ми з вами могли спостерігати, як командування російських окупаційних військ, злякавшись контрнаступу ЗСУ на правому березі Херсонської області, почало панічно перекидати підрозділи з інших плацдармів для зміцнення Херсонщини.

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Я, регулярно коментуючи цю рефлексію росіян, зазначав, що подібні рухи безглузді й більше нагадують самовбивчу місію російських окупаційних військ, аналогічну тій, що була у них на острові Зміїний.

Але російські окупаційні війська продовжували насичувати правий берег силами та засобами, періодично навіть погрожуючи якимось наступом на Миколаїв, Кривий Ріг та Запоріжжя.

Але цього тижня почали вирізнятися цікаві тенденції, а саме – основний кістяк російських окупаційних військ вкопався у лівобережжя та не поспішає заповнити правобережну локацію своєю присутністю.

Побачити Дніпро і померти

То що ж відбувається? Схоже, командування російських окупаційних військ таки змирилося з тим, що правий берег їм за нинішньої неповноцінної системи управління та системи забезпечення не втримати. Фактично вони змирилися з тим, що ЗСУ деокупують цю частину Херсонської області.

Зрозуміло, вони не можуть просто так взяти і піти, за болотами не зрозуміють такого надто відвертого жесту доброї волі, а тому вони імітуватимуть відчайдушний опір та інші конвульсії. А ось яку вони собі ставлять ціль, так це закріпитися і окопатися на лівому березі.

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І ось як тут не згадати: коли мене питали, як звільнятиметься Херсонська область, то я завжди казав – через Запорізьку область. Схоже, що все до цього йде.

Російські окупаційні війська відкинуть за Дніпро або втоплять у Дніпрі. Правий берег повністю буде під контролем ЗСУ, що на порядок полегшить нам контрнаступальні дії на донбаському плацдармі та рух у Запорізькій області на південь та південний захід.

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