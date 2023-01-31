Маємо зробити все, аби до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Джерело:The Washington Post
Збройні Сили України можуть повернути тимчасово окупований Крим вже влітку 2023 року. Для цього необхідно докласти багато зусиль.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, нині Росія зосередиться на окупації всієї території Донецької та Луганської областей.
Важливо Україна зможе повернути Крим: Залужний назвав умову
Крим можуть повернути у 2023 році
Буданов наголосив, що Україна має зробити все, щоб до цього літа Крим повернувся додому. На питання журналістів, чи спонукатиме деокупація півострова Владіміра Путіна до застосування ядерної зброї, глава ГУР відповів, що ні.
Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму у 2014 році, і на цьому все закінчиться,
– зазначив він.
Буданов додав, що Росія – це країна, від якої можна очікувати багато чого, але не "відвертого ідіотизму". Він вважає, що завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки країни-агресорки, а до її розпаду.
Деокупація Криму: що відомо
- Валерій Залужний заявив, що Україна поверне Крим, якщо просунеться на кілька кілометрів вглиб фронту.
- Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що боротьба за Крим стане ключовою у війні Росії проти України. За його словами, Україна не буде в безпеці, поки російські військові є на Кримському півострові.
- До того ж генерал Бен Ходжес переконаний, що Україна до осені зможе повернути Крим. За певних умов росіяни можуть опинитися на півострові у безвихідному становищі.
- Нещодавно Кирило Буданов розповів, що Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. За його словами, без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках.
- Росіяни готуються до оборони Криму й перекидають туди військову техніку. У мережі опублікували відповідні фото та відео.
- До речі, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що тимчасово окупований півострів стане природним котлом для російської армії. Усім військам, які туди заходили, не вдавалося нормально залишити Крим.