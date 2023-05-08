Пропаганда Росії готується до втрати Криму: чи стане деокупація півострова кінцем для Путіна

Російська пропаганда дуже інтенсивно готується до деокупації Криму. Ймовірно, російським пропагандистам уже проводять інструктажі – як це знову сказати росіянам, що все йде "дуже добре" і "за планом".

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, втрата Криму для Путіна буде дуже серйозним ударом.

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"І ні скільки не сумніваюся, в якому напрямку це буде все сказано: "От Кутузов здав Москву, потім виграв битву, тобто нічого страшного. Крим був "наш", буде "нашим". Нині поки що не "наш". Тобто така ось риторика", – переконаний Яковенко.

Мовляв, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін так і "задумував здати Крим". Але це може серйозно вплинути, перш за все, на російських силовиків.

Адже вони вкладаються штабелями в український чорнозем. І виникає питання: "Навіщо? За що? За те, що Крим був "російським" до 24 лютого минулого року?" А нині Путін почав божевільну війну і втратив, зокрема, і Крим. Це може вплинути на підтримку силовиків,

– розказав російський опозиційний журналіст.

Якщо це таки відбудеться, то тоді, вважає він, ймовірно, Владімір Путін утратить владу.

"А разом з нею і життя. Але гарантії тут дати дуже складно. Я думаю, що 50/50. Може уціліти, а може й ні", – розказав Яковенко.

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Росіяни не відчувають війни

Ігор Яковенко переконаний, що росіяни поки що масово не розуміють і не відчувають війни на своїй території. Адже в Росії відбуваються поодинокі "інциденти" у порівнянні з масованими обстрілами України, де окупанти випускають сотні ракет і гине багато людей.

"Коли потрапляє в дев'ятиповерхівку й понад 20 людей гине. Нічого подібного в Росії немає. І порівнювати навіть неможливо. Тому, цього відчуття, що війна прийшла на територію Росії, цього немає у маси населення", – розказав він.

Кінець близько

Російський опозиційний журналіст зауважив, що нині є відчуття кінця, який наближається.

"Те, що нині відбувається, основне слово, яке можна зазначити в минулі тижні, це – "очікування". Очікування українського наступу. І цей наступ викликає дуже тривожні відчуття й, можливо, навіть в когось страх", – розказав він.

Однак, це стосується саме російської верхівки, а не населення. Воно нічого не відчуває й загалом мало що знає про наступ ЗСУ.

Верхівка дуже стурбована. Хтось у паніці. Взагалі, багато хто в російській верхівці, мовиться про посадовців і навіть збройні сили, в принципі, вже звикають до майбутніх поразок,

– наголосив Яковенко.

Поразка неминуча

Він зауважив, що деякі, наприклад, як терорист Ігор Гіркін, прям передбачають, що росіян будуть бити.

"Практично гарантує, що поразка неминуча. Інші бадьоряться, зображують із себе "припадочних". Як Мєдвєдєв, Рогозін, Соловйов. Це звичайна клоунада, люди просто виконують свої номери", – розказав журналіст.

За його словами, тривога, побоювання, передчуття майбутньої поразки у російських чиновників є, натомість у населення – цього немає.

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