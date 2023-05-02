Начиталися книжок ще часів Другої світової, – військовий експерт про оборонні споруди в Криму

Окупанти зводять у прибережній зону Криму оборонні споруди. Втім, українців це не зупинить на шляху до звільнення своєї території.

Про це 24 Каналу розповів Андрій Риженко – капітан 1 рангу, заступник начальника штабу ВМС України (у 2004 – 2020 роках). За його словами, українська розвідка вже має відповідний план дій.

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Росіяни бояться ЗСУ

Андрій Риженко зазначив, що важко пояснити, навіщо окупанти риють окопи у Криму.

Вірогідно, були в них побоювання висадки десанту або начиталися книжок ще часів Другої світової війни,

– припустив він.

Росіяни створили оборонні споруди фактично на всіх ділянках західної частини Кримського півострова, куди теоретично міг би висадитися український десант.

"Є перешкоди, які дійсно для нас несуть загрозу і складність – це протитанкові яри та "зуби дракона", – додав він.

Проте, українська сторона з усім впорається.

План повернення Криму є

Андрій Риженко розказав, що ми маємо інженерні підрозділи Сухопутних військ, яким під силу ліквідувати оборонні споруди ворога.

Є техніка, яка може мінімізувати вплив й фактично дозволити подолати ці перешкоди,

– зосередив увагу він.

На його думку, українська розвідка вже давно спланувала та синхронізувала дії майбутнього контрнаступу та деокупації Криму.

"Це дозволить нам подолати їхні фізичні перешкоди із мінімальними втратами та затримкою в часі", – переконаний він.

Тож Крим буде звільнений від окупантів за будь-яких обставин.

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