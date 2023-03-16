Вони реально готуються до оборони: ГУР про ситуацію в окупованому Криму

Не раз загарбники гучно заявляли, що вони на окупованих територіях назавжди, а їхні пропагандисти – що туристам у Криму нічого не загрожує. Однак попри спроби заспокоїти населення, самі військові готуються до оборони півострова.

Усі їхні дії у тимчасово окупованому Криму постійно відслідковує Головне управління розвідки МО України. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький, повідомляє 24 Канал.

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Як окупанти готуються до оборони Криму

За словами Скібіцького, зараз у тимчасово окупованому українському Криму військова інфраструктура підтримується в бойовій готовності. На території півострова розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Так, наприклад, Росія розмістила там:

близько 90 бойових літаків,

близько 60 бойових вертольотів.

Також окупанти створюють оборонне угрупування, яке здійснює заходи з обладнання фортифікаційних споруд та лінії оборони, зокрема, на узбережжі.

Ви ж, мабуть, бачили багато зараз є інформації стосовно побудови оборонних рубежів на узбережжі. Вони реально готуються до оборонних дій на території півострова,

– сказав Вадим Скібіцький.

Де більш потужні фортифікаційні споруди

Також представник ГУР МО України розповів, що траншеї та лінію оборони активно будують на найбільш небезпечних для окупантів напрямках. Зокрема, там, де може бути проведена морська десантна операція.

Зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів,

– підкреслив Скібіцький.

При цьому мовиться про Північ Кримського півострова та південні райони Херсонської області на підході до Криму.

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