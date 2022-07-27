У Зеленського розповіли про долю "понаїхавших" росіян після деокупації Криму

Чимало громадян рф були завезені на півострів після 2014 року. Якщо вони не виїдуть звідти добровільно, українська влада діятиме відповідно до законодавства.

Про це розповіла 24 каналу постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева. Вона наголосила, що всі особи, які перебувають на території України незаконно, повинні бути видвореними з неї.

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Як відбуватиметься видворення

Ташева розповіла, що всім цим росіянам буде дано строк, упродовж якого вони мають виїхати з території української держави, яким є, відповідно, Кримський півострів. Якщо вони цього не зроблять, то буде їх видворення з Криму.

За її словами, росіянам, які незаконно в'їхали на півострів, не маючи для цього підстав, видаватиметься офіційний документ про те, що вони мають залишити територію України.

Всі особи, які перебувають на території України незаконно, вони мають згідно із законом бути видвореними з території української держави. Це абсолютно нормальна практика не лише для України, а для наших, зокрема, партнерів,

– заявила Ташева.

Вона наголосила, що Україна в цьому питанні керуватиметься дуже логічною законодавчою рамкою.

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Якщо особа захоче залишитись офіційно

За словами Ташевої, ті росіяни, які висловлять бажання проживати на території Кримського півострова офіційно, можуть залишитися у разі виконання певних вимог.

Вони можуть подати заявку на тимчасове проживання на території української держави, подати документи на візу, тому що у нас зараз візовий режим з російською федерацією,

– пояснила Ташева.

Так, додала вона, громадянин може заявити, що хоче на законних підставах перебувати на території України.

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