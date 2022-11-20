Повернення Криму дипломатичним шляхом: експерт розповів, наскілький реальний сценарій

Повернення Криму під прапор України насправді може відбутись дипломатичним шляхом. Та перед тим ЗСУ проведуть серйозну роботу з демілітаризації півострова, зокрема, й методами "бавовни".

Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, що Єрмак дав сигнал щодо прийдешньої військової кампанії у Криму.

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Кілька сценаріїв деокупації Криму

Клочок зазначив, що думка Марка Міллі про те, що Крим повернеться дипломатичним шляхом, а не військовим – це один зі сценаріїв деокупації півострова. Заступник міністра оборони України взагалі говорив про звільнення Криму у грудні, щоправда, Єрмак одразу ж сказав, що це мрії Міноборони. Загалом деокупація Криму може статись раптово, як і війна може завершитись просто раптово в один момент.

В умовах війни ми навряд дізнаємось правду. Ми зможемо аналізувати більш детально постфактум,

– зауважив політичний та економічний експерт.

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Будь-якому звільненню Криму передуватиме робота ЗСУ

Він продовжив, що дипломатичний шлях можливий, але він буде не зовсім дипломатичним. Перед тим ЗСУ проведуть і вже проводять колосальну роботу з демілітаризації Криму. Залужний підтвердив, що ми знищили деякі об'єкти військової інфраструктури на окупованому півострові, ОК "Південь" підтвердило удари по морських об'єктах, не забуваймо і про Кримський міст.

"Ми будемо змушувати Росію до "жесту доброї волі". Це, фактично, той самий примус до миру, про який свого часу говорили росіяни. Сьогодні Україна й Захід примушують Росію до миру, й хоч ця тема не набула ще такого розголосу, вона відбувається", – наголосив Клочок.

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