До десятка ракет Taurus можуть вивести з ладу Кримський міст: оперативне зведення від Світана

Україна може отримати від Німеччини далекобійні ракети Taurus. Ними можна буде зруйнувати Кримський міст з боку тимчасово окупованого півострова.

Про це у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що локатори ворога практично не бачать ракету Taurus.

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Ракети Taurus – загроза для Кримського мосту

Полковник запасу вважає, що багато ракет Taurus нам не передадуть, оскільки за наявною в мережі інформацією у Німеччини є близько 150 таких ракет. Тож нам можуть дати не більш ніж 15 – 30 ракет.

Ними можна буде зруйнувати Кримський міст,

– наголосив Світан.

Він зауважив, що цей міст знищуватимемо з боку Керчі на українській території. Адже там є наша 12-мильна зона. Саме з боку півострова цей міст і буде знищений ракетами Taurus, якщо буде ухвалене рішення про їхню передачу та використання по Кримському мосту.

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Скільки Taurus треба для знищення Кримського мосту

Світан розповів, що вони трохи кращі за ракети Storm Shadow та SCALP-EG. У Taurus є чотириканальна система управління та потужний захист від радіоелектронної боротьби противника.

За його словами, ракету Taurus практично не бачать локатори ворога, тому вона може підійти та пройти практично будь-яку оборону ППО. Якщо ж іще будуть використані ADM-160, тобто ракети постановники перешкод, які засліплять ворожу ППО, то це практично 100-відсоткова гарантія того, що Taurus пройдуть і знищать міст.

Вистачить до десятка ракет, щоб повністю вивести з ладу міст щонайменше на пів року – рік,

– сказав полковник запасу.

Військовий експерт припускає, що, якщо у України з'являться ракети Taurus, ми точно про це дізнаємося практично відразу. Якщо ж Німеччина зав'яже надання Taurus на постачання Україні ATACMS від США – то у такому випадку ми отримаємо і перші, і другі.

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