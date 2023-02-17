Підґрунтя всього режиму: деокупація Криму матиме серйозні наслідки для Путіна

США офіційно підтримали право України завдавати ударів по російських військових об'єктах на території Криму. Такі атаки могли б пришвидшити деокупацію півострова.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Ялі. Зокрема, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила про те, що Крим є територією України.

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Відтак, США не заперечують проти рішень української сторони щодо завдавання ударів по російських військових об'єктах на півострові. Ялі вважає, що така заява свідчить про те, що питання Криму перестало бути певною червоною лінією для Заходу у війні Росії проти України.

"З одного боку, це добре, тому що ми хочемо деокупувати всі наші території. Але виникає запитання, чому нам тоді не дають ракети ATACMS? Адже коли у нас з'являться ці далекобійні ракети, питання деокупації Криму і всіх українських територій дуже сильно пришвидшиться", – сказав експерт-міжнародник.

Як ракети ATACMS могли б сприяти деокупації Криму

За словами Ялі, коли у ЗСУ будуть ракети типу ATACMS, здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, війна вийде на новий рівень.

Ми вже бачили на прикладі Херсона та інших територій, що коли руйнується логістика ворога, то він відходить без усяких "сталінградів", які вони там обіцяли. Адже росіяни розуміють, що у будь-якому разі програють і зазнають великих втрат,

– наголосив політолог.

Він додав, що так само події можуть розгортатися й у тимчасово окупованому Криму.

"Якщо ми знищимо інфраструктуру ворога, то в окупантів не буде шансів втриматися на півострові. Адже Крим є найбільшим логістичним хабом, через який йде вся військова техніка на Південь і на Схід України", – сказав Ялі.

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Питання до західних партнерів

Також ATACMS могли б суттєво змінити ситуацію на Східному фронті. Зокрема, за словами політолога, на Сході є залізнична дорога через Волноваху, яку окупанти використовують як важливий логістичний шлях.

"Долітають ракети – і все руйнується. І окупанти не зможуть нічого постачати", – зауважив експерт-міжнародник.

Однак якщо США підтримують Україну у завдаванні ударів по військових об'єктах на окупованих територіях, то залишається питання, чому Україна досі не отримала ATACMS. Ялі зауважив, що надати Києву далекобійні ракети набагато легше, ніж авіацію.

"Тут дуже багато запитань. Зокрема, чому нам не дають те, чим можна стріляти з тих самих HIMARS, які наші військові вже чудово опанували", – сказав політолог.

Як втрата Криму вплине на Путіна

Тим часом у Кремлі удари по окупованому півострову сприйняли б дуже болісно. Експерт-міжнародник переконаний, що для Владіміра Путіна деокупація Криму й надалі є "червоною лінією".

"Саме анексія Криму допомогла диктатору укріпити свій режим у 2014 році, коли за 2 роки до того Путін переміг на президентських виборах у Росії з найнижчим результатом", – зазначив Ялі.

Політолог додав, що тоді становище Путіна похитнули масові протести росіян на Болотній площі у Москві. За словами Ялі, у той період рівень підтримки Путіна у російському суспільстві був найнижчим за всі роки його перебування при владі.

Втрата Криму матиме серйозні наслідки для іміджу Путіна. Адже Крим – це одна зі "скрєп", на якій останні 9 років тримається путінський режим,

– наголосив експерт-міжнародник.

Він додав, що окупація Криму для росіян – це сакральний крок і фактично підґрунтя всього режиму.

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