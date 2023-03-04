Іншого шляху не бачу, – секретар РНБО України про стратегію звільнення Криму
Джерело:Zaxid.net
Враховуючи сьогоднішні обставини в питанні деокупації Криму, Україна вже не може керуватися стратегією, яка була прийнята 24 березня 2021 року. Тому ця стратегія потребує змін.
Так вважає секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. Він пояснив, що у попередній стратегії було декілька пунктів, зокрема військовий. Але в пріоритеті розглядався політико-дипломатичний шлях вирішення звільнення тимчасово окупованого Криму.
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Мали б зовсім іншу ситуацію
За його словами, з урахуванням процесів, які тривають сьогодні, деокупація півострова буде відбуватися зовсім в інший спосіб.
Нам треба ухвалити відповідні документи, і за них має проголосувати Рада національної безпеки й оборони України. В даний період часу іншого шляху як військового у вирішенні звільнення Криму я не бачу,
– зазначив він.
Данілов наголосив, що ухвалювати остаточне рішення будуть члени РНБО, і потрібно буде його інсталювати наказом Президента України.
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Ми відпрацьовуємо всі документи відносно тих процесів, які відбуваються в секторі безпеки і оборони України. Це один із них,
– підкреслив він.
Секретар РНБО зауважив, що таких документів є дуже багато.
"Коли говорять, що ми не готувались, просто дехто забув, що треба читати документи. Там все написано. Треба уважно читати і головне виконувати. Якби всі рішення були бездоганні і їх виконали на 100%, ми мали б зовсім іншу ситуацію", – резюмував Олексій Данілов.
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