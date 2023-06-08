Росіянам доведеться відступати, – у ГУР пояснили, чи достатньо у ворога сил для утримання Криму

Представник ГУР МО Андрій Юсов натякнув, що Україна готується до звільнення Криму. Натомість колаборанти почали усвідомлювати, що їх ніхто не буде захищати на тимчасово окупованому півострові.

Андрій Юсов заявив, що окупаційна "адміністрація" Криму тверезо оцінює ситуацію. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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До чого готуються окупанти у Криму

Юсова попросили прокоментувати дані британської розвідки, де мовиться, що гауляйтер Сергій Аксьонов міг засумніватися у спроможності регулярної армії Росії утримати Крим у разі наступу ЗСУ.

Аксьонов – покидьок, але не дурень. Він абсолютно тверезо оцінює ситуацію,

– зазначив український розвідник.

За його словами, якщо подивитися на доступні у відкритому доступі супутникові знімки та карти траншей, то можна побачити, що частина фортифікаційних споруд окупантів розташована далеко від материкової України. Це свідчить про те, що росіяни усвідомлюють, що їм доведеться відступати швидко та далеко.

Юсов нагадав, що відбувалося при деокупації інших територій України, які тимчасово захоплювала держава-терорист. Практика показала, що зрадників захищати ніхто не буде. Представник ГУР додав, що у поплічників Аксьонова спаковані валізи. Ці колаборанти готові до втечі.

Що робить Україна для звільнення півострова

Юсов заявив, що росіяни використовують Крим як певний хаб для перекидання сил і засобів для утримання тимчасово окупованих територій на Півдні та Сході України. На самому півострові особливих змін щодо кількості російських військових не спостерігається.

За його словами, Україна аналізує потенціал ворога. Наразі робиться усе можливе, щоб Українські Сили безпеки та оборони могли здолати окупантів. Ще Юсов нагадав, як після повномасштабного вторгнення Росії Україна пообіцяла, що Крим буде повернуто.

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