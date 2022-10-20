Під носом у росіян: українські захисники захопили ворожий танк біля Лисичанська

Російські загарбники оговтуються від успішного контрнаступу наших захисників на Луганщині. Тим часом українські воїни продовжують деокуповувати населені пункти та захоплюють ворожу техніку.

Так, неподалік тимчасово окупованого Лисичанська українські військові вправно затрофеїли ворожий танк. Його захопили прямо під носом у противника.

Цікаво Зі 100 залишилося 8: українські військові розбили роту мобілізованих росіян за два дні

Захоплений танк вже використовують проти окупантів

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ розповіли, що бійці 2-го механізованого батальйону 54 бригади захопили техніку противника біля Лисичанського нафтопереробного заводу. Затрофеєний танк вже використовують на полі бою.

До речі, що він оснащений сучасними французькими прицільними засобами. Зокрема, приладами нічного бачення.

Лисичанськ, чекай нас,

– наголосив український захисник.

Читайте також "Все більш недієздатне": британська розвідка озвучила проблеми військового командування Росії

Як українські військові захопили ворожий танк: дивіться відео

Деокупація Луганщини: коротко про головне

На початку жовтня українська влада підтвердила, що наші захисники почали деокупацію Луганської області. Втім, повертатися додому людям ще рано, зазначив очільник ОВА.

Через велику кількість поранених лікарні Луганська просто не приймають цивільних. Усі місця в медзакладах зайняті окупантами. Колишніх в'язнів та вагнерівців розміщують поруч з дітьми.

Сергій Гайдай попередив, що росіяни стягнули на Луганщину велику кількість мобілізованих та техніки. Для того, щоб унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ, окупанти підірвали декілька мостів.

Втім, очільник ОВА анонсував, що вже найближчим часом українці зможуть побачити результат роботи наших воїнів.

16 жовтня ЗСУ знищили ворожий склад боєкомплектів та одразу 7 об'єктів ППО. Лише за добу українські воїни атакували противника авіацією 32 рази.

На Луганщині вже деокупували низку населених пунктів. Зокрема:

село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;

село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;

село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

Вас може зацікавити – На Луганщині почали деокупацію: дивіться відео