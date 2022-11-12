Деокупація Півдня триває: ЗСУ поцілили у штаб ворогів на Херсонщині

12 листопада 2022 , 02:35
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Джерело:

ОК "Південь"

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти на Херсонському напрямку. Українські передові підрозділи дістались правого берега Дніпра та ліквідовують окупантів у населених пунктах, зокрема – у самому Херсоні.

В ОК "Південь" зазначили, що після того, як основні російські підрозділи відійшли з правого берега, вони підірвали Антонівські мости. Це окупанти зробили, аби ускладнити просування ЗСУ.

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Росіяни били з Кінбурської коси по Миколаївщині

Не в змозі протистояти українській армії, ворожі війська продовжують обстрілювати цивільне населення. Так вони гатили з "Градів" та "Ураганів" по Нікопольщині: є двоє поранених. З Кінбурнської коси ворог бив "Градом" по Миколаївщині.

Тим часом Сили оборони вдало поцілили по штабу росіян у Червоному Маяку на Херсонщині. Попередньо загинули 30 ворогів, також "відмінусувались" 2 танки та 4 вантажівки.

Яких втрат зазнав ворог на південному напрямку:

  • Українська авіація двічі вдарила по живій силі противника в Бериславському і Херсонському районах.
  • Підтверджено ліквідацію 25 ворогів.
  • Знищено 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 6 одиниць автотехніки.
  • Також росіяни залишились без складу боєприпасів в Каховському районі.

Зверніть увагу! Ворог у Чорному морі розмістив 21 корабель. На чергуванні – 2 надводні ракетоносії.

Яка ситуація на Херсонському напрямку / Відео ОК "Південь":

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Автор: Ірина Пундор