Повернення територій під контроль України: Зеленський пояснив, у який момент це відбудеться

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже три роки і Сили оборони роблять все можливе, щоб втримати позиції на фронті. Володимир Зеленський розповів, коли наша держава зможе повернути свої території під контроль.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зможе повернути окуповані території, коли Росія буде слабкою. Про це пише 24 Канал із посиланням на ITV News.

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Росія буде слабкою

Зеленський наголосив, що саме Росія порушила суверенітет.

Тому в момент, коли Росія буде слабкою – а вона буде, безумовно – в цей момент все повернеться,

– пояснив він.

Водночас він окреслив, як це може статись. За словами українського лідера, наше завдання – щоб усе повернулось чим раніше та дипломатичним шляхом. Зеленський зазначив, що втрати людей – це дуже болісно.

Люди важливіші за все,

– підкреслив він.

Український президент впевнений, що український прапор побачать над тими містами, які Росія захопила.

Володимир Зеленський вважає, що для закінчення війни у 2025 році є всі можливості, але для цього потрібні умови, зокрема тотальні санкції проти Росії та сильні гарантії безпеки для України.