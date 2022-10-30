Ховали підручники в батареях: як учителі берегли українські цінності на деокупованій Харківщині
На звільненій частині Харківщини розкривають страшні деталі життя під окупацією. Зокрема, росіяни намагались упровадити тут свій освітній процес, але не всі вчителі й директори погоджувались на співпрацю.
Про це 24 каналу розповів начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов. Раніше повідомлялось про те, що на деокупованій частині Харківщини підірвався суддя.
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Освітяни, що працювали з росіянами
Болвінов зазначив, що дуже боляче дізнаватись про колишніх директорів навчальних закладів, колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами,
– зауважив начальник слідчого управління поліції Харківської області.
Болвінов про те, як учителі берегли українські цінності на деокупованій Харківщині: дивіться відео
Освітяни з проукраїнською позицією
Він продовжив, що на противагу освітянам, які сприяли цьому, є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили. Є вчителі, які не перейшли на бік ворога і проявили справді проукраїнську позицію.
"Усі злочинці будуть притягнуті до відповідальності. І слова вдячності тим, хто не сприяв ворогу, хто відстоював проукраїнську позицію. На таких людях тримається Україна", – наголосив Болвінов.
Новини Харківщини: останні події
- Опісля деокупації Збройними Силами населених пунктів на Харківщині почали з'являтися повідомлення про те, які злочини скоювали росіяни на непідконтрольних Києву територіях. У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували звірства окупантів у Балаклії.
- Окупанти не лише тероризують освітян та змушують їх вчити дітей за російською програмою, а й привласнюють наших поетів. Вже добралися і до Шевченка.
- Під час окупації на території дослідної обсерваторії в Чугуївському районі знаходилися російські військові. Вони пошкодили обладнання та зруйнували будівлі радіотелескопа декаметрових хвиль УТР-2.