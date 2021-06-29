Деолігархізація вигідна олігархам, – Гетманцев про законопроєкт Зеленського

Вже 1 липня Верховна Рада розгляне закон про статус олігархів, який ініціював Володимир Зеленський. Це лише окремий крок, який потрібно сприймати в системі.

Основне завдання – відбудувати в Україні систему цивілізованих нормальних європейських відносин, які б дозволили державі, зокрема бізнесу, вільно розвиватися. Про це розповів у програмі "Перші особи" нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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"Насправді деолігархізація вигідна насамперед олігархам. Вони так не думають, а марно", – наголосив депутат. Він пояснив, що самі олігархи є бенефіціарами такого процесу та рішення, адже їхній бізнес вже склався.

Є великий, потужний бізнес. Дійсно, вони менше зароблятимуть, ділитимуться з державою. Але сам цей бізнес капіталізується, коштуватиме більше, якщо він буде в цивілізованій країні,

– відзначив Гетманцев.

Якби заводи олігархів, як зауважив нардеп, перенести, наприклад, в Польщу, де є правова, правоохоронна інфраструктура, вони коштуватимуть в 10 разів дорожче.

"Чому ми разом зі всім суспільством не можемо побудувати в Україні таку ж інфраструктуру? Саме на це спрямований законопроєкт президента, як і інші наші ініціативи", – додав Гетманцев.

Законопроєкт про статус олігархів: що про нього відомо