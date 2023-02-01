Вивозять невідомо куди: жителям яких територій найбільше загрожує депортація в Росію
Окупанти продовжують незаконно вивозити українців з захоплених територій. Доля багатьох людей, яких загарбники вивезли до Росії, залишається невідомою.
Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. За його словами, росіяни почали депортацію українців з початку повномасштабної війни.
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Зокрема, з початку березня 2022 року окупанти масово вивозили людей з Маріуполя.
"У тих, хто сподівався втекти з зони конфлікту, не було жодних шансів виїхати в сторону Україні. Вже тоді кількість людей, яких вивезли на територію Росії, обчислювалася тисячами", – розповів Павліченко.
Окупанти депортували до Росії десятки тисяч українців
За словами правозахисника, дуже важко встановити точну кількість людей, яких окупанти депортували у Росію.
"Усі цифри є досить умовними, оскільки через територію Росії також була можливість виїхати за кордон, а потім – повернутися до України. Українці виїжджали з Росії через Грузію та країни Балтії", – сказав Павліченко.
Однак кількість людей, яких депортувала Росія, є величезною. Як зазначив правозахисник, йдеться про десятки тисяч людей.
Лише в одному Маріуполі були десятки тисяч людей, які або загинули, або їх вивезли. І далі немає жодної інформації по те, де ці люди перебувають – у Росії чи на території інших держав,
– зазначив Павліченко.
Він додав, що Україна має розгорнути програму ідентифікації та пошуку всіх осіб, які частково внесені в базу таких, що зникли безвісти.
Олександр Павліченко розповів про депортацію українців: дивіться відео
Загарбники змушують чоловіків воювати на боці Росії
Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини повідомив, що загарбники намагаються використовувати населення окупованих територій у власних цілях.
Росія рекрутує чоловіче населення до лав своєї так званої "оборони", залучаючи його до технічних робіт та змушуючи рити окопи. Або ж набирає людей до свого війська,
– розповів Павліченко.
Він додав, що також російські окупанти вивозять до Росії тих людей, які ще до 24 лютого 2022 року були засуджені до ув'язнення. За даними Павліченка, загарбники депортували з колоній та СІЗО на окупованих територіях понад 2,5 тисячі осіб.
"Вони перебувають у Росії. Тим, хто виходить з в'язниці, пропонують отримати російське громадянство разом з паспортом та військовим квитком. Тобто фактично їх готують до того, що вони потраплять в окупаційну армію", – сказав правозахисник.
Росія вивозить людей з територій, які ЗСУ можуть звільнити найближчим часом
За словами Павліченка, окупанти особливо активно здійснюють депортацію українців з тих територій, які найближчим часом можуть звільнити Збройні Сили України.
Йдеться про лівобережжя Херсонщини та Запорізьку область. Навіть Маріуполь є у зоні фокусу наступу ЗСУ. Росія це розуміє. А для місцевого населення виникає велика загроза депортації,
– зазначив правозахисник.
Також активно триває депортація населення на Донеччині та Луганщині. Павліченко додав, що ще на початку повномасштабного вторгнення навіть з території квазіреспублік на Донбасі окупанти вивезли велику кількість людей.
"Фактично Росія готувалася до того, аби створити таку собі буферну зону. Від початку війни говорили про 1 мільйон переміщеного населення, що було пов'язано саме з такими діями Росії", – сказав Павліченко.
Важливо! Якщо ви або ваші родичі опинилися у Росії і потребуєте допомоги, ви можете зателефонувати на гарячі лінії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за номерами:
0-800-50-17-20 (безкоштовно);
+38 044-299-74-08 (для людей, які перебувають за межами України).
Також можна написати лист на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua.
Депортація українців: коротко
- Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що триває депортація людей з окупованих територій, які проживають недалеко від лінії фронту. Адже росіяни бояться, що люди передають інформацію про їхнє розташування ЗСУ.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з представником ООН у справах біженців. Розмова була про українців, яких окупанти силою депортували в Росію. За словами глави держави, важливо виробити механізм, який захищав би й давав змогу повертати таких людей.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з лютого 2022 року щонайменше 2,8 мільйона українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.