На тлі заяв Трампа: Польща готується до масових депортацій із США
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск доручив підготувати польські консульства у США до можливих депортацій на тлі заяв Дональда Трампа.
- Польські дипломати вважають, що проблема депортації поляків не є масовою, оскільки більшість мають легальний імміграційний статус.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск доручив міністерству закордонних справ підготувати польські консульства та служби у США до можливих депортацій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24. Зазначається, що раніше Трамп заявив, що запровадить жорсткі обмеження на імміграцію в перший день свого перебування на посаді.
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У Польщі відреагували на заяви Трампа
Дональд Туск звернувся до міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського після перших заяв президента США про можливу депортацію нелегалів.
Я попросив міністра закордонних справ підготувати наші консульства, пости, служби в США, щоб бути готовими до можливих наслідків цих рішень щодо поляків, які працюють, живуть в США з різними статусами й рівнями легальності,
– пояснив голова польського уряду.
Можливі наслідки для громадян Польщі прокоментував також консул Матеуш Сакович. За його словами, проблема депортації поляків із США не є масовою через те, що переважна більшість з них мають легальний імміграційний статус.
Ми трохи спекулюємо, оскільки не маємо точних даних, але це не є панівним явищем,
– підкреслив польський консул.
До слова, раніше Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію на південному кордоні США. Крім цього, він пообіцяв повернути додому всіх мігрантів, які опинились у державі незаконно.