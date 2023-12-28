Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: у Нацполіції розповіли, що було в записці депутата
Джерело:Українські новини
Голова Нацполіції Іван Вигівський розповів, що було у записці депутата, який підіграв гранати під час сесії сільради на Закарпаті.
Сам депутат вижив після вибуху. Наразі він перебуває у стабільному стані.
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Що було у записці депутата-підривника
Після того, як депутат кинув гранати у сільраді, у нього вдома провели обшуки. Там правоохоронці знайшли записку з зізнанням. Голова МВС Ігор Клименко розповів, що тоді стало зрозуміло, що підривник готувався заздалегідь. Більше подробиць голова МВС не надав через таємницю слідства.
Голова Нацполіції Іван Вигівський розповів, що у записці був вірш, в якому був згаданий голова Керецьківської громади. Також у цьому вірші підривник зізнавався у намірі позбавити громаду від нього та депутатів.
Він написав там щось типу вірша. Згадав в ньому імʼя голови Керецьківської громади, обіграв його прізвище, та зізнавався у намірі позбавити громаду від нього та депутатів,
– сказав Вигівський.
Він нагадав, що внаслідок вибуху загинула одна людина. Сам підривник був у важкому стані, але наразі його стан стабільний.
26 було доправлено до лікарні, але згодом одна людина померла. Але це й так велике диво, що тільки так обійшлося, бо ж три гранати було,
– заявив він.
За словами Вигівського, де чоловік взяв гранати тепер з'ясовує СБУ, яка і розслідує провадження щодо теракту. Він також зазначив, що "ми маємо бути готові до відлуння війни, захисту мирних громадян, і в першу чергу, подбати про дітей".
Головне про вибух на Закарпатті
- 15 грудня у будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району місцевий депутат підірвав гранати під час сесійного засідання.
- Внаслідок інциденту постраждали 26 людей, які перебували в приміщенні. На жаль, одна людина померла в лікарні.
- Відомо, що гранати підірвав 54-річний депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин. Йому обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою на 2 місяці без права внесення застави та оголосили підозру у вчиненні теракту. Поки що він перебуває в лікарні під охороною. Пізніше його переведуть до Ужгорода або Мукачева до спецпалати, адже у СІЗО його прийняти не можуть через те, що він не може ходити.
- У зв'язку з подією на Закарпатті посилили заходи безпеки. У навчальних закладах (школах, вишах, коледжах, садках) постійно перебувають правоохоронці.