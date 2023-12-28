Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: у Нацполіції розповіли, що було в записці депутата

Голова Нацполіції Іван Вигівський розповів, що було у записці депутата, який підіграв гранати під час сесії сільради на Закарпаті.

Сам депутат вижив після вибуху. Наразі він перебуває у стабільному стані.

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Що було у записці депутата-підривника

Після того, як депутат кинув гранати у сільраді, у нього вдома провели обшуки. Там правоохоронці знайшли записку з зізнанням. Голова МВС Ігор Клименко розповів, що тоді стало зрозуміло, що підривник готувався заздалегідь. Більше подробиць голова МВС не надав через таємницю слідства.

Голова Нацполіції Іван Вигівський розповів, що у записці був вірш, в якому був згаданий голова Керецьківської громади. Також у цьому вірші підривник зізнавався у намірі позбавити громаду від нього та депутатів.

Він написав там щось типу вірша. Згадав в ньому імʼя голови Керецьківської громади, обіграв його прізвище, та зізнавався у намірі позбавити громаду від нього та депутатів,

– сказав Вигівський.

Він нагадав, що внаслідок вибуху загинула одна людина. Сам підривник був у важкому стані, але наразі його стан стабільний.

26 було доправлено до лікарні, але згодом одна людина померла. Але це й так велике диво, що тільки так обійшлося, бо ж три гранати було,

– заявив він.

За словами Вигівського, де чоловік взяв гранати тепер з'ясовує СБУ, яка і розслідує провадження щодо теракту. Він також зазначив, що "ми маємо бути готові до відлуння війни, захисту мирних громадян, і в першу чергу, подбати про дітей".

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